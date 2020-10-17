شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض الملوخية لتبدأ من 1.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم السبت 17-10-2020 استقرارا فى الأسعار فى سوق العبور للجملة، وذلك حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة إن أسعار جميع الأصناف مستقرة، مشيرا إلى أن أسعار الطماطم تتراوح من 3 إلى 5 جنيهات، وأسعار الخيار من 5 إلى 7 جنيهات، والبطاطس من 2.5 إلى 3 جنيهات، والبطاطا من 1.5 إلى 2 جنيه.

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وأضاف النجيب، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سعر البصل الأحمر 5 إلى 5.5 جنيه، والبصل ابيض من 4 إلى 5، والجزر من 3 إلى 5، والفاصوليا من 4 إلى 7 ، والبسلة من 18 من 20، والبامية من 15 إلى 17 جنيها، والباذنجان رومي من 1.5 إلى 2، والباذنجان عروس ابيض من 3 إلى 4، والباذنجان عروس اسود من 2.5 إلى 3،. والكوسه من 3 إلى 6 جنيهات.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة الي أن سعر الفلفل ألوان من 17 إلى 21 جنيها، والفلفل الرومي الأخضر من 3 إلى 5، الفلفل الحامي الأخضر من 2.5 إلى 4.5، والمشروم الكرتونه من 160 إلى 170، والجنزبيل الاخضر الكرتونه من 170 إلى 180، والثوم البلدي من 17 إلى 20، والثوم الصيني الكرتونه بـ230، والليمون البلدي من 6 إلى 7، والليمون الإيطالي من 5 إلى 6، وانخفاض سعر الملوخية ليتراوح من 1.5 إلى 2، مقابل 2-3 جنيهات، والسبانخ من 7 إلى 10، و القلقاس من 3 إلى 3.5، والكرنب احمر القفص بـ70، والكرنب ابيض سلطة القفص بـ150، والقرنبيط الواحدة بـ5، و البروكلي 10 جنيهات.