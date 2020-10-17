شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 1353 قطعة أرض إسكان اجتماعى.. و270 "متميز" بمدينة السادات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد 25/10/2020، وحتى يوم الخميس 31/12/2020، فى تسليم 1353 قطعة أرض "إسكان اجتماعي" بالمنطقة السكنية "حى النخيل" بالمجاورتين 1، 2، وكذا تسليم 270 قطعة أرض "إسكان متميز" بالمنطقة السكنية (22) بمدينة السادات.

وأوضح المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بحى النخيل بالمجاورة 1، من 1 : 40، يوم الأحد 25/10/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 26/10/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 27/10/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 28/10/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الأحد 1/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الإثنين 2/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الثلاثاء 3/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الأربعاء 4/11/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الخميس 5/11/2020، والقطع من 360 : 400، يوم الأحد 8/11/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الإثنين 9/11/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الثلاثاء 10/11/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الأربعاء 11/11/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الخميس 12/11/2020، والقطع من 561 : 600، يوم الأحد 15/11/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الإثنين 16/11/2020، والقطع من 641 : 680، يوم الثلاثاء 17/11/2020، والقطع من 681 : 701، يوم الأربعاء 18/11/2020، وتخصيص يوم الخميس 19/11/2020، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

Advertisements

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات، أنه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالمجاورة 2، من 1 : 40، يوم الأحد 22/11/2020، والقطع من 41 : 80، يوم الإثنين 23/11/2020، والقطع من 81 : 120، يوم الثلاثاء 24/11/2020، والقطع من 121 : 160، يوم الأربعاء 25/11/2020، والقطع من 161 : 200، يوم الخميس 26/11/2020، والقطع من 201 : 240، يوم الأحد 29/11/2020، والقطع من 241 : 280، يوم الإثنين 30/11/2020، والقطع من 281 : 320، يوم الثلاثاء 1/12/2020، والقطع من 321 : 360، يوم الأربعاء 2/12/2020، والقطع من 361 : 400، يوم الخميس 3/12/2020، والقطع من 401 : 440، يوم الأحد 6/12/2020، والقطع من 441 : 480، يوم الإثنين 7/12/2020، والقطع من 481 : 520، يوم الثلاثاء 8/12/2020، والقطع من 521 : 560، يوم الأربعاء 9/12/2020، والقطع من 561 : 601، يوم الخميس 10/12/2020، والقطع من 601 : 640، يوم الأحد 13/12/2020، والقطع من 641 : 652، يوم الإثنين 14/12/2020، وتخصيص أيام الثلاثاء 15/12/2020، والأربعاء 16/12/2020 والخميس17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى الأيام السابقة.

وأشار المهندس علاء منيع، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى "الإسكان المتميز"، من 1003 : 1043، يوم الأحد 20/12/2020، والقطع من 1044: 1085، يوم الإثنين 21/12/2020، والقطع من 1085: 1125، يوم الثلاثاء 22/12/2020، والقطع من 1126 : 1166، يوم الأربعاء 23/12/2020، والقطع من 1167 : 1207، يوم الخميس 24/12/2020، والقطع من 1208 : 1248، يوم الأحد 27/12/2020، والقطع من 1248 : 1272، يوم الإثنين 28/12/2020، وتخصيص أيام الثلاثاء 29/12/2020، والأربعاء 30/12/2020، والخميس 31/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.