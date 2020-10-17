شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 827 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب، اليوم السبت، 3 جنيهات على خلفية هبوط أوقية الذهب إلى 1890 دولارا فى التعاملات، بعد أن كان سعرها يتجاوز 1900 دولار، بانخفاض أكثر من 10 دولارات، وذلك على خلفية اتجاه لبيع الذهب لجنى الأرباح.

وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا فى السوق المصرية 827 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 18 ما قيمته 708.75 جنيه، وبلغ عيار 24 ما قيمته 945.25 جنيه، وسجل الجنيه الذهب 6616 جنيها.

وانخفض الذهب العالمى، أمس الجمعة، ويبدو أنه متجها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية فى ثلاثة أسابيع، فيما يتمسك الدولار بارتفاعه، بينما يُبدو تقديم المزيد من التحفيز المالى فى الولايات المتحدة أمرا مستبعدا قبل الانتخابات الرئاسية.

ونزل الذهب فى المعاملات الفورية 0.2% إلى 1903.24 دولار للأوقية، ليخسر 1.4% منذ بداية الأسبوع الجارى،وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1907.50 دولار.

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وقال إدوارد مويا كبير محللى السوق لدى أواندا "هناك بعض الاتجاه الصعودى الإضافى للدولار وذلك يشكل عاملا معاكسا للذهب، بالإضافة إلى مفاوضات التحفيز (الأمريكى) الجارية والتى لم تسفر عن تقدم".

ويتجه الدولار، الذى يُعتبر ملاذا آمنا، صوب تسجيل أول مكسب أسبوعى فى ثلاثة أسابيع بدعم من ارتفاع إصابات فيروس كورونا عالميا وتبدد الرهانات على صفقة التحفيز الأمريكى.

وتسببت جائحة كورونا فى عمليات طبع غير مسبوقة للأموال وانخفاض أسعار الفائدة عالميا، ما يضع الذهب على مسار أفضل عام له فى عشر سنوات نظرا لجاذبيته كتحوط فى مواجهة التضخم وانخفاض العملة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8% إلى 24.11 دولار للأوقية وتراجعت 3.9% فى الأسبوع.

وهبط البلاتين 0.4% إلى 860.22 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 2350.45 دولار.