شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع الحسم لرجال الأعمال.."عامر" ينتظر تعويض طرطوس..وتقسيم شركة ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الأسبوع الجاري، عدداً من الأحداث الهامة لكبار رجال الأعمال، أبرزها انعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المساهم الرئيسي بها نجيب ساويرس، للموافقة على تقسيم الشركة، وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة)، وشركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة)، وكذلك نظر محكمة شمال القاهرة بطلان حكم التحكيم أمام المحاكم المصرية ضد كل من مجموعة عامر القابضة، شركة عامر سوريا وكذلك مجموعة بورتو القابضة، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر.

ويترقب مساهمو البورصة، 7 أحداث هذا الأسبوع تبدأ يوم الأحد، حيث تنظر محكمة شمال القاهرة دعوى رقم 42 لسنة 136 قضائية تجاري استئناف عالٍ مأمورية شمال القاهرة ببطلان حكم التحكيم الصادر لصالح شركتي عامر وبورتو جروب-المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر- بشأن مشروع بورتو طرطوس، بسوريا ، والذي سبق الحكم فيه بتعويض بمبلغ 39.916 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى 5% فوائد قانونية اعتباراً من يوم 11 أكتوبر عام 2014، تاريخ الرد على طلب التحكيم، وحتى تاريخ السداد الفعلي.

وفي اليوم التالي تعقد شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، المساهم الرئيسي نجيب ساويرس- الجمعية العامة غير العادية يوم الاثنين 19 أكتوبر، للنظر في الموافقة على تقسيم الشركة، وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي إلى شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة (الشركة القاسمة)، وشركة أوراسكوم المالية القابضة (الشركة المنقسمة)، كما ستناقش الموافقة على اعتماد أسباب التقسيم، والنظر في الموافقة على تقرير التقييم الصادر عن قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بصافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والشركة المنقسمة.

كما ستنظر الجمعية، الموافقة على تقسيم الأصول والالتزامات وحقوق الملكية بين الشركة القاسمة والشركة المنقسمة وفقاً لأحكام وشروط مشروع التقسيم التفصيلي، وتقرير رأي مراقب الحسابات عليه، في ضوء التقييم الصادر من قطاع الأداء الاقتصادي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصافي حقوق الملكية للشركتين، وتناقش الجمعية النظر في الموافقة على عقد التقسيم على أساس القيمة الدفترية لشركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر، وكذلك تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها بما يفيد تخفيض رأس المال المرخص بع ورأس المال المصدر، وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أوراسكوم المالية القابضة.

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وفي اليوم ذاته ينتقل الحق في توزيع الكوبون رقم 41 لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية بواقع 1.2 جنيه للسهم الواحد نهاية جلسة يوم الاثنين 19 أكتوبر، وذلك بعدما أقرت عمومية الشركة توزيع الكوبون بواقع 1.20 جنيه للسهم الواحد، يصرف على قسطين، القسط الأول قيمته 0.3 جنيه ويتم صرفه اعتباراً من 22 أكتوبر 2020، والقسط الثاني قيمته 0.9 جنيه مصري، ويتم صرفه اعتباراً من 31 ديسمبر 2020.

ويوم الثلاثاء 20 أكتوبر، ينتهي الحق في توزيع الكوبون رقم (23) بواقع 4 جنيهات للسهم الواحد الخاص بشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، على أن يبدأ توزيع الكوبون اعتباراً من 25 أكتوبر الجاري.

ويعقد يوم الأربعاء، عموميتين؛ الأولى للشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، لمناقشة اعتماد الموازنة التقديرية المعدلة للعام المالي 2020-2021، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، والتصديق على تقريري لجنة الإدارة عن نشاط الشركة، كما تناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته تعديل النظام الأساسي، وتطبيق أحكام المادة 38 من القانون 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية.

والعمومية الثانية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، لمناقشة الموافقة على توزيع الأرباح عن العام المالي 2019-2020، كما ستناقش إعادة تشكيل مجلس الإدارة، والتصديق على تقريري مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وتناقش الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها في اليوم ذاته تعديل النظام الأساسي.

ويختتم أحداث البورصة يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، بالبدء في صرف القسط الثاني لكوبون شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وذلك بعدما قررت عمومية الشركة توزيع الكوبون رقم 18 بواقع 0.300 جنيه للسهم الواحد، وذلك على قسطين: القسط الأول 0.15 جنيه وتم الصرف اعتباراً من 22 يوليو، والقسط الثاني 0.15 جنيه ويتم الصرف اعتباراً من 22 أكتوبر 2020.