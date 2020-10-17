شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: عجز غير مسبوق في ميزانية أمريكا جراء الإنفاق بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الخزانة الأمريكية النقاب عن أن عجز الميزانية الأمريكية بلغ 3.132 تريليون دولار خلال السنة المالية 2020، أي ما يتجاوز ثلاثة أضعاف عجز 2019 بسبب الإنفاق الهائل على الإعانات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة الخزانة - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إن العجز بلغ أكثر من ضعف الرقم القياسي السابق، والبالغ 1.416 تريليون دولار، في السنة المالية 2009، عندما كانت الولايات المتحدة في مواجهة أزمة مالية صعبة.

وفي بداية السنة المالية 2020، المنتهية في سبتمبر الماضي، كان من المتوقع أن تسجل الحكومة الأمريكية عجزا قدره تريليون دولار، قبل بدء عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، في مارس الماضي.

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وقفزت نفقات السنة المالية 2020 إلى 2.105 تريليون دولار عام 2019، إلى ما مجموعه 6.55 تريليون دولار، مع زيادة ارتبطت إلى حد كبير ببرامج دعم بسبب كورونا، شملت زيادة تكاليف الرعاية الصحية وشيكات الإعانة وتعويضات البطالة، إلى جانب تكلفة المشاريع الصغيرة وبرامج إنقاذ الشركات المعتمدة من قبل الكونجرس.

وتأتي أرقام العجز المالي النهائية لعام 2020 في الوقت الذي لم تتمكن فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب، والكونجرس من الاتفاق على جولة جديدة من الدعم المرتبط بفيروس كورونا.