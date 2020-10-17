شكرا لقرائتكم خبر عن 18.1 مليار جنيه أرباحاً وزعتها شركات البورصة المصرية على المساهمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح النقدية للشركات المدرجة بالبورصة المصرية إلى 18.1 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري، حيث وزعت الشركات أرباحاً بقيمة 2.774 مليار جنيه خلال شهر يوليو، وقبلها وزعت 299 مليون جنيه خلال شهر يونيو، و487 مليون جنيه خلال شهر مايو، وكان شهر إبريل الأعلى في التوزيعات بقيمة 13.518 مليار جنيه، وخلال شهر مارس وزعت 206 ملايين جنيه، كما وزعت أرباحاً بقيمة 45 مليون جنيه، و83 مليون جنيه خلال شهري فبراير ويناير على التوالي، ووزعت 433 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و135 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و84 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، آخر الشركات التي وزعت أرباح على مساهميها بواقع 0.144 جنيه لكل سهم، وهو الكوبون رقم 24.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها، وحققت 92 شركة مدرجة ببورصة مصر بتوزيعات نقدية بنحو 23.8 مليار جنيه خلال 2019.

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والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 11322.71 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهي، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 1983.72 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 0.54% مغلقًا عند مستوى 2916.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.43% مغلقًا عند مستوى 13236.13 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1020.67 نقطة.