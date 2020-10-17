شكرا لقرائتكم خبر عن 709 ملايين جنيه تعويضات التأمين على الحرائق فى مصر خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إجمالي التعويضات المسددة للتأمين على الحرائق في مصر وبلغت نحو 709.5 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020، ليستحوذ على 9.93% من قيمة التعويضات المسددة من شركات تأمين الممتلكات، وتصدر فرع العلاج الطبي قائمة التعويضات المسددة بنسبة 33.24%، يليه السيارات التكميلية بنسبة 30.26%، ثم قطاع البترول بنسبة 11.88%.

وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية ، إن إجمالي قيمة أقساط شركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى أغسطس عام 2020 بلغت 25.2 مليار جنيه مقارنة مع 22.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 11.6%، موزعة بين 10.3 مليار جنيه قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020 مقارنة مع 10.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2019 بنسبة انخفاض 0.5%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 14.9 مليار جنيه مقارنة مع 12.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 21.9%.

وأضافت الهيئة، في تقريرها الشهري، حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من شركات التأمين بلغت 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020 مقارنة بقيمة 11.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2019 بنسبة نمو 12.3%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 7.1 مليار جنيه مقابل مع 6.2 مليار جنيه بنسبة نمو 15.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 5.8 مليار جنيه مقابل 5.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة نمو 8.7%.

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وأظهرت بيانات هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة الأقساط المحصلة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 25.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020 مقابل 22.6 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.6%، موزعة بين إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 20.8 مليار جنيه مقابل 20.1 مليار جنيه بنسبة نمو 3.7%، وبلغت إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 4.4 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 74%.

وأوضحت الهيئة، أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة للتأمين التجاري والتكافلي بلغت 12.9 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى أغسطس لعام 2020 مقابل 11.5 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 12.3%، موزعة بين إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التجاري 11.9 مليار جنيه مقابل 10.9 مليار جنيه بنسبة نمو 8.7%، وبلغت إجمالي الأقساط المحصلة للتأمين التكافلي 1.1 مليار جنيه مقابل 591.9 مليون جنيه بنسبة نمو 79.9%.