شكرا لقرائتكم خبر عن مقاعد من ألياف الكربون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ديترويت:”الخليج 365” توفر سيارة«CT5- V Blackwing» لعام 2022 من «كاديلاك» مقاعد راقية مستوحاة من عالم السباقات. وستتميّز الجهة الخلفية للمقاعد والمصنوعة من ألياف الكربون بتصميم دقيق متماثل مع شعار سلسلة «V-Series» المحفور بواسطة الليزر. كما ستحتوي المقاعد على غيرها من الابتكارات والخصائص الأخرى المتمحورة حول العملاء والتي سيجري الإعلان عنها في موعد لاحق.

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