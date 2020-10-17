شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "تسلا" يخفض سعر سيارتها "موديل إس" للمرة الثانية في أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر المدير التنفيذي لـ"تسلا" "إيلون ماسك" خفص سعر سيارات "موديل إس" السيدان للمرة الثانية في أسبوع.



وكشف "ماسك" في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" بأن الشركة الأمريكية للسيارات الكهربائية قررت خفض سعر "موديل إس" إلى 69.420 ألف دولار.

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وجاء إعلان "ماسك" عن هذا القرار بعد أنباء كشفت عنها "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية يوم الأربعاء الماضي بأن سيارتها الكهربائية السيدان "لوسيد إير" سوف تقدر تكلفتها بنحو 77.400 ألف دولار أو ما يعادل 69.900 ألف دولار بعد خفض الضريبة الفيدرالية المقدرة بـ7500 دولار.



وأكدت "لوسيد موتورز" بأن سيارتها السيدان "لوسيد إير" سوف يصل مدى تشغيلها وقيادتها إلى أكثر من 400 ميل للشحنة الواحدة، وهو ما يقترب من مدى قيادة "موديل إس" التابعة لـ"تسلا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 2% وأغلق جلسة الجمعة عند 439.6 دولار، وسجل أعلى سعر عند 455.9 دولار وأقل سعر عند 438.8 دولار، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 419 مليار دولار.