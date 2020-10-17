شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فايزر" يرتفع بنحو 4% بعد تقدمها بطلب لاستخدام لقاحها بشكل طاريء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فايزر" خلال تعاملات يوم الجمعة في أعقاب تقدم الشركة بطلب للحصول على ترخيص لاستخدام لقاحها المضاد لفيروس كورونا بشكل طاريء.



وذكرت الشركة الأمريكية بأنها تنوي الحصول على تصريح من وكالة الغذاء والدواء لاستخدام تصريحها بالتعاون مع "بيونتك" الألمانية.



وربما يتم استخدام اللقاح في نوفمبر/تشرين الثاني عقب انتخابات الرئاسة الأمريكية، وهو ما يعني عدم الحصول عليه قبل الانتخابات كما ألمح الرئيس "دونالد ترامب".

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ولم يتم التأكد بعد من سلامة اللقاح، وهو ما تسعى إليه "فايزر" من أجل استخدامه بشكل آمن، بحسب ما صرح المدير التنفيذي للشركة "أبرت بورلا".



وتجدر الإشارة إلى أن العديد من شركات الأدوية الأمريكية تتسابق من أجل تطوير لقاحات فاعلة وآمنة للوقاية من فيروس كورونا، وأبرز هذه الشركات "جونسون أند جونسون" التي أوقفت تجاربها مؤخراً بسبب ظهور أعراض خطيرة على أحد المتطوعين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فايزر" بنسبة 3.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 37.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 38.1 دولار وأقل سعر عند 37.02 دولار.