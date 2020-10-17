شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتطلع إلى إصدار بروتوكول تبديل أطقم البحارة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تسببت جائحة «كوفيد-19» بزلزال شامل اهتزت له كل القطاعات الصناعية والاقتصادية، ومن أجل ذلك بدأت قطاعات الأعمال باللجوء إلى الأدوات الرقمية لاحتواء الصدمة، والنهوض نحو التعافي، واستعادة المرونة في ممارستها للأعمال.

وتنطلق فعاليات معرض «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» الحدث المتخصص في مجال الشحن البحري افتراضياً في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية في هذا المجال.

وتكافح صناعة النقل البحري بالفعل للمضي قدماً وسط أمواج متلاطمة من التحديات، فوفقاً لتقرير صادر عن «مودي لخدمات الاستشارات الصناعية» نُشر في الربع الأول من العام الجاري، يتوقع أن تنخفض أرباح الشركات الملاحية بنسبة 25 إلى 30%، لتستعيد حالة الركود الذي شهدته عام 2016، وذكر تقرير آخر لمركز أبحاث «ألفالاينر» المتخصص في الصناعة البحرية، أن نشاط شركات الشحن العالمية قد تباطأ اعتباراً من 2 مارس/ آذار 2020 بمقدار 2.46 مليون حاوية، أي ما يعادل 10.6% من إجمالي حجم الحاويات المنقولة في القطاع. ولكن، وسط كل تلك الاضطرابات، من الضروري الحفاظ على استمرارية دورة الاقتصاد، ومن أجل ذلك شكّل التحول الرقمي جوهر كل الإجراءات البديلة، سواء في عمليات التجارة أو حتى الفعاليات البحرية، وقد بدأ عدد من منظمي الفعاليات والمعارض التجارية والمؤتمرات بالفعل بمساعدة شركات القطاع البحري لاجتياز هذه المرحلة الصعبة، فأدوات التواصل الرقمي هي الخيار الأكثر تفضيلاً بالنظر إلى الأوقات التي نعيشها.

دعم القضايا الملحة

تعد الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية إحدى أهم الجهات الحكومية الداعمة لفعالية «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، وقال المهندس أحمد شريف الخوري، مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً بتعزيز مكانة القطاع البحري. واليوم، ورغم الظروف الحالية التي أثرت في مختلف مجالات الحياة والأعمال في جميع أنحاء العالم، تسعى قيادتنا الرشيدة جاهدة لأن تسير الحياة بشكل طبيعي من خلال العديد من التوجيهات والتعليمات التي تسهم في استقرار السوق، وتعزز مرونته. ومن دواعي سرورنا أن نرى أن فعاليات مثل «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري» يعود ليوفر دعماً كبيراً لقطاع الأعمال في الدولة، ويسهم في دعم القضايا الملحة التي تواجه القطاع البحري خلال هذه الأوقات الصعبة. ولا يفوتنا أن نشيد بالمبادرة التي يتبناها المؤتمر لتدريب الجيل القادم من المهنيين في القطاع البحري، لكيفية التعامل مع الأزمات والطوارئ لضمان استمرارية الأعمال وأنشطة القطاع البحري وحركة التجارة العالمية، ونتطلع إلى الدور الذي ستلعبه النسخة الافتراضية من المعرض في إبراز مبادرات دولة الإمارات في عودة نشاط القطاع البحري من خلال إصدار بروتوكول يسمح بتبديل أطقم البحارة عبر الموانئ والمطارات.

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اجتياز المرحلة الصعبة

تعد فعالية «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري الافتراضية» إحدى المناسبات التجارية البحرية التي تستخدم إمكانات الإنترنت والواقع الافتراضي لإعادة تعريف قطاع الفعاليات بالصناعة البحرية، وعلى مدى العقدين الماضيين، اكتسب هذا المؤتمر، والمعرض التجاري المصاحب له، سمعة عريقة باعتباره الحدث البحري الرائد والأبرز في المنطقة؛ إذ يمثل منصة قيّمة للمؤثرين والفاعلين في القطاع لمناقشة الأفكار، وتبادلها. واليوم تحتاج الشركات بشكل كبير إلى التوجيه والمساعدة للتغلب على تحديات العالم الجديد، وإعداد نفسها لسوق ما بعد كوفيد-19، وهذا هو الدور الذي تقوم به الفعاليات الرئيسية مثل «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري»، والتي لطالما ساهمت في قيادة الصناعة نحو حقول جديدة للاستثمار، وساعدت المجتمع البحري على التواصل وتطوير النقاشات حول المستجدات الجديدة والتغلب على عوائق ممارسة الأعمال.

وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات في «سيتريد القطاع البحري»: يواجه القطاع البحري تحدياً صعباً، ومع ذلك، أعتقد أن الاضطراب العالمي قد دفع الصناعة لاستكشاف مناطق جديدة، فهذه الظروف تساعد في تمكين الثورة الرقمية من الانتشار في قطاع الصناعة البحرية. وأضاف مورلي: إن عجلة التغيير مستمرة، ومن خلال فعالية «سيتريد ماريتايم الشرق الأوسط الافتراضية»، فإننا نأمل أن نكون عاملاً محفزاً للتحول الرقمي في هذا القطاع؛ حيث تهدف مبادراتنا الرئيسية إلى دعم كافة شركائنا لمعالجة القضايا الملحة في عالم «كوفيد-19».

تلاشي الحواجز والحدود

إحدى المزايا الرئيسية التي تمتاز بها فعالية «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري الافتراضية»، هي قدرتها على الوصول إلى جمهور أوسع عبر شبكة الإنترنت؛ حيث سيربط الحدث المتخصصين البحريين من جميع أنحاء الشرق الأوسط من أجل تشجيع الانتعاش والازدهار للقطاع في المنطقة. وأوضح مورلي: سيغطي مؤتمرنا، ومعرضنا الافتراضي الذي سيستمر ثلاثة أيام، سلسلة من الموضوعات الرئيسية ذات الصلة بسيناريوهات السوق الحالي محلياً، وعالمياً، ولأن الصناعة البحرية الآن تواجه مستقبلاً غير واضح المعالم، ستغير فعاليتنا الرقمية قواعد ممارسة الأعمال البحرية، وهذا هو بالضبط ما نريد أن يدركه شركاؤنا؛ فقوة الإنترنت الهائلة يمكنها أن تساعدنا في الحفاظ على تدفق حركة التجارة، وابتكار سلاسل إمداد مرنة، من دون المخاطرة بحياة الكوادر البحرية.تعليم وابتكار ومبادرة

استشرافاً للمستقبل، ومن خلال العديد من المبادرات، تعيد فعالية «سيتريد الشرق الأوسط للقطاع البحري الافتراضية» تشكيل ممارسة الأعمال في المجال البحري والملاحي؛ حيث تركز على دعم الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محاور أجندتها التي تركز عليها، وسيساعد التحول الرقمي الشامل على تمكين تلك الشركات، إضافة إلى دعم رواد الأعمال الذين يحمل العديد منهم أفكاراً جديدة للتغلب على أزمة كوفيد-19.

أخيراً، تعتبر مبادرة «كوادر المستقبل» إحدى المبادرات التي تركز على جيل الشباب القادم من الذين يطمحون إلى أن يكونوا من المهنيين المستقبليين في القطاع البحري؛ حيث سيقوم عدد من القادة البارزين في القطاع البحري بتوجيه الطلاب الجدد المشاركين في الفعالية.