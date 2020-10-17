«الحرفية والتراثية» تشكل ثلث القطاعات للأسر المنتجة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض

تشكل «الصناعات الحرفية والتراثية» ثلث القطاعات الإنتاجية التي تشغلها «الأسر المنتجة» لمواطني دولة الإمارات خلال العام الماضي 2019، بحسب بيانات صادرة عن «الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء».

وبلغ عدد الأسر المنتجة التي تمتهن الصناعة الحرفية والتراثية قرابة 99 أسرة من إجمالي 300 أسرة، هي مجموع الأسر المنتجة في الدولة لعام 2019، وجاء قطاع الملابس والإكسسوارات ثانياً بنسبة 27.3% بواقع 82 أسرة، وقطاع العطور ومستحضرات الجسم ثالثاً 14% بواقع 42 أسرة، وقطاع المنتجات الغذائية رابعاً 11.3% بواقع 34 أسرة، والطباعة والفنون خامساً 8.3% بواقع 25 أسرة، والخدمات العامة سادساً 3.6% بواقع 11 أسرة، والأثاث والمفروشات سابعاً 0.6% بواقع أسرتين اثنتين.

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وتعرف «الأسر المنتجة» بأنها المشاريع الاجتماعية التي تحقق تنمية الموارد الاقتصادية عن طريق استغلال طاقات أفرادها باشتغالهم بالصناعات البيئية والريفية والمنزلية، وتحسين أوضاعها بأساليب الرعاية والتوجيه؛ لمواجهة متغيرات الظروف الاجتماعية والاقتصادية، والعمل على زيادة قدرة وكفاءة الأسر مادياً؛ لمقابلة المتغيرات الاقتصادية.

وعلى صعيد إمارات الدولة، فقد جاءت الفجيرة كأكثر المناطق الجغرافية التي تستقطب أسراً منتجة بواقع 79 أسرة، والشارقة ثانياً 75 أسرة، ودبي ثالثاً 41 أسرة، ورأس الخيمة 36 أسرة، وعجمان 33 أسرة، وأم القيوين 21 أسرة، وأبوظبي بواقع 15 أسرة.

في حين تشكل الفئة العمرية بين 36-45 عاماً النسبة الكبرى من عدد الأسر المنتجة في الدولة بواقع 105 أسر، والفئة العمرية من 46-55 عاماً بواقع 68 أسرة، ومن 25-35 عاماً بواقع 55 أسرة، و56 عاماً فأكثر بواقع 44 أسرة، ومن 18-24 عاماً 23 أسرة، وأقل من 18 عاماً بواقع 5 أسر.

وعلى صعيد الحالة الاجتماعية؛ فإن 61% من الأسر المنتجة في الإمارات «متزوجون» بواقع 183 أسرة، و 19.3% «أعزاب» بواقع 58 أسرة، و«مطلقات» 14.3% بواقع 43 أسرة، و«أرامل» 5% بواقع 15 أسرة.