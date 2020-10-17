شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات «كورونا» وخروج بريطانيا والتحفيز تتلاعب بالأسهم العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح، أمس الجمعة، بعد أن قالت شركة فايزر إنها قد تقدم طلباً للاستخدام الطارئ للقاح تطوره لكوفيد-19 في وقت مبكر ربما في نوفمبر/تشرين الثاني وأظهرت بيانات نمواً أقوى من المتوقع لمبيعات التجزئة الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 76.52 نقطة أو ما يعادل 0.27% إلى 28570.72 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.16 نقطة أو ما يعادل 0.29% إلى 3493.50 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 47.96 نقطة أو ما يعادل 0.41% إلى 11761.83 نقطة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية من أدنى مستوى في أسبوعين، أمس الجمعة؛ لكنها ما زالت تتجه صوب تكبد خسارة أسبوعية؛ بعد عمليات بيع اتسمت بالخوف من موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19، والضبابية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى جانب شكوك حيال المزيد من التحفيز المالي في الولايات المتحدة.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بعد أن سجل أسوأ أداء خلال الجلسة في أكثر من ثلاثة أسابيع أول أمس الخميس. وارتفعت أسهم البنوك وشركات التأمين والطاقة، التي تحملت وطأة الخسائر هذا الأسبوع، بما يراوح بين 0.3% و1%.

وأثار ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا المخاوف بشأن إجراءات عزل عام شاملة، فيما تعيش لندن وباريس، أغنى مدينتين في أوروبا، في ظل قيود تفرضها الدولة.

وارتفعت الأسهم في لندن نحو 1% في التعاملات المبكرة؛ لكنها ما زالت على مسار إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.

وارتفعت أسهم تيسن كروب 24.2%؛ إذ ذكر تقرير أن مجموعة ليبرتي ستيل المملوكة للقطاع الخاص تتجه لتقديم عرض لوحدة الصلب المتعثرة التابعة للشركة في وقت قريب.

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من ناحية أخرى، تراجع المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو؛ إذ أدت قيود جديدة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا إلى إضعاف الآمال في تعاف اقتصادي عالمي سريع؛ لكن الخسائر كانت محدودة بعد أن توقعت فاست للتجزئة تحقيق أرباح سنوية إيجابية.

ونزل المؤشر نيكاي 0.41% إلى 23410.63 نقطة. وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.86% إلى 1617.69 نقطة. وفي الأسبوع، انخفض المؤشر القياسي 0.89% وتراجع توبكس 1.8% فيما سجل الأخير أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.

وانخفضت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 باستثناء اثنين، فيما تصدرت قطاعات العقارات وصناعة الأدوية والنقل البري التراجع في البورصة الرئيسية.

وتأثرت المعنويات سلباً بعد فرض قيود لإبطاء انتشار فيروس كورونا في أوروبا، مع دخول لندن إجراءات عزل عام أكثر صرامة وفرض فرنسا لحظر تجول ليلي في المدن الكبيرة لكبح قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19.

كما ظل بعض المستثمرين عازفين عن تكوين مراكز بسبب الضبابية التي تغلف محادثات تحفيز أمريكية، وقبل الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة وتقارير أرباح شركات محلية.

لكن نيكاي تلقى الدعم من مكاسب حققها سهم فاست للتجزئة الذي يتمتع بثقل؛ حيث قفز ما يزيد على 4.4% بعد أن حققت الشركة المشغلة لسلسلة متاجر بيع الملابس أرباحاً تفوق التوقعات.

كما قفز سهم فوجي فيلم القابضة 2.5% بعد أن قالت الشركة إنها تقدمت بطلب في اليابان للحصول على الموافقة على استخدام عقار أفيجان المضاد للإنفلونزا كعلاج لمرض «كوفيد-19».

(رويترز)