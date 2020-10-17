شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020 دبي».. واحة خضراء تفرح الناظرين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: حمدي سعد

طور «إكسبو2020 دبي» الممتد على مساحة إجمالية تبلغ 4.3 كيلومتر، مربع حدائق ومساحات نباتية خارجية وداخلية؛ تمثل لوحات فنية، تعبر عن الوجه الأخضر المملوء بالأكسجين؛ لتسر زوار الحدث؛ وتغير مفاهيم المباني التقليدية إلى منشآت، تشع جمالاً وبهجة في النفوس، وتترك ذكريات فريدة لزوار دولة الإمارات خلال الحدث على مر السنين.

وتعزيزاً لوجهات الحدث الخضراء، تمت إقامة مشتل «إكسبو 2020 دبي» الذي يمتد على مساحة 220 ألف متر مربع؛ يضم مئات أنواع النباتات والأشجار المختارة بعناية، والتي تناسب أجواء دولة الإمارات، وقدرتها على تحمل حرارة الشمس، وأقلها استهلاكاً للمياه؛ مثل: أشجار السلم والغاف إلى جانب أنواع من النخيل والرمث واللبان.

وسينعم زوار «إكسبو» بالبرودة والراحة خلال زيارتهم للحدث؛ من خلال مسارات المشي؛ والتمتع بمناطق خضراء مفتوحة لا تستخدم فيها المبيدات والأسمدة أو مزيلات الأعشاب الكيميائية، وفق أعلى المعايير الاستدامة العالمية.

مع وجود نحو 340 نوعاً من النباتات والأشجار المختارة، ستكون المناظر الطبيعية في «إكسبو 2020 دبي» متنوعة وخلّابة، ويتسم تنسيق المناظر الطبيعية بأسلوب مبتكر؛ حيث تشكل أشجار الغاف المزروعة جادّةً للمرة الأولى، وبعد الحدث ستظل النباتات والأشجار جزءاً من المناظر الطبيعية في مدينة «دستركت 2020» المستقبلية كإحدى وجهات دبي الراقية والحديثة.





حدائق إكسبو



يضم موقع «اكسبو2020 دبي» حديقتين بين مناطق الموضوعات؛ هما: حديقة «الفرسان» و «اليوبيل» تبلغ مساحتهما الإجمالية 22 ألفاً و500 متر مربع. وقد زُرعت مجموعة كبيرة من النباتات المحلية وأخرى قادرة على التكيف مع البيئة في أنحاء الموقع بالكامل، لتشكّل نسقاً حضرياً ساحراً ومستداماً من المناظر الطبيعية الخلابة.





حديقة اليوبيل



تستلهم حديقة اليوبيل، المُستقى اسمها من الذكرى ال50 لتأسيس دولة الإمارات، والتي تحل في 2021، تكوينها من الأنهار الموسمية التي تتكون في الصحراء خلال فترات العواصف الشديدة.

وتتخللها ممرات تحاكي الوادي في مسار متعرج عبر الحديقة، حتى تصل إلى المساحة الكبيرة المخصصة للاستعراضات في الحديقة، والتي تضم برج مراقبة، وينابيع ماء، وملعباً للأطفال، ومنافذ لبيع الأطعمة والمشروبات، ومطاعم. وهناك منصة للاحتفالات ستقام عليها استعراضات حية يومياً.

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حديقة الفرسان



واستوحيت حديقة الفرسان من تقاليد الفروسية وتاريخها الثري في الإمارات؛ وموضوع هذه الحديقة المُلهِم هو ثقافة الدولة والرغبة في ربط التاريخ والفنون بالحاضر والمستقبل، ويتمثل هذا في الحدائق والممرات التي تتخللها، والتي تضم أيضاً مسرحاً مدرّجاً وملعباً للأطفال ومنافذ للتجزئة والأطعمة والمشروبات، كما ستضم الحديقة مسرح «دبي ميلينيوم»، الذي سيستضيف استعراضات حية يومياً.



المساحات العامة



تضم المساحات العامة شبكة من ممرات السير تمر خلال الأماكن المفتوحة وأماكن الالتقاء بطول 6 كيلومترات ونباتات أصلية ومشاهد من الحياة البرية المحلية وتوجد بوابة عند كل نقطة دخول إلى مناطق الموضوعات الثلاثة (الفرص والتنقل والاستدامة)، كل نقطة بها أيضاً ساحة تتزين بنباتات وسمات مرتبطة بمنطقة الموضوع، على سبيل المثال، تتزين ساحة منطقة الفرص بأشجار النخيل، بينما تتزين منطقة التنقل بنباتات تتحرك مع حركة الرياح (مثل الأعشاب).

وانطلاقاً من التنوُّع البيولوجي الثري في المنطقة، والطرق المبهرة التي تكيّفت بها الطبيعة مع المناخ القاسي والظروف المثيرة للتحديّات، ستعرض حدائق جناح الاستدامة محاصيل جديدة يجري تطويرها للمناخ الجاف، ويمكنها تقديم إسهام في أمن المنطقة الغذائي في المستقبل، وصُممت أرضيات الجناح لتكون صديقة للنحل فيما سيُعاد توطين النخل الذي كان قد نُقل من موقع إكسبو 2020 دبي أثناء بناء الموقع في خلية في الموقع، بعد ختام الحدث الدولي.

وبين المئات من أشجار الغاف، توجد شجرة عتيقة من هذا النوع في حافة الموقع بقيت في هذا المكان كرمز يذكرنا بالصحراء التي أصبحت موقعاً لإكسبو 2020 دبي، وبقيمة هذه الشجرة كرمز للبيئة المحلية لدولة الإمارات ورمز للسلام والقدرة على جمع الناس.



تنسيق الحدائق



يمثل الابتكار الركن الرئيسي من أركان «الموقع الذكي» في إكسبو 2020 دبي. لذلك، فإن الموقع سيُعطي لمحة عن المستقبل لملايين الناس من خلال تجربة غامرة للزوّار، غير أن البيئة المستقبلية لا ينبغي أبداً أن تكون مجدبة، لهذا السبب يستخدم إكسبو 2020 دبي مئات الآلاف من الشجيرات والأشجار لتكوين منظر طبيعي يحتفي بثراء النظام البيئي في دولة الإمارات ولتعظيم الكفاءة والاستدامة.



«مشتل إكسبو»



أسس إكسبو 2020 دبي مشتلاً في الموقع؛ لزراعة ورعاية نباتاته وستوفر هذه المنشأة نحو 500 ألف شجيرة/شتلة خضراء للأرض و13 ألف شجرة ناضجة وتوفّر بلدية دبي جميع الشجيرات والأشجار لموقع إكسبو 2020 دبي، 90% من هذه الشجيرات والأشجار مورَّدة من مزارع ومشاتل في دولة الإمارات. جميع الأنواع المختارة إما موطنها الأصلي الشرق الأوسط أو قابلة للتكيف مع هذه البيئة، ومعنى هذا أن تلك النباتات ستكون قادرة على النمو والازدهار في مناخ دبي وظروف تربتها.

وتم اختيار الكثير من النباتات للمناظر العامة في إكسبو 2020 دبي؛ بحيث يمكنها النمو والامتزاج مع بعضها؛ لتشكّل نسيجاً جذّاباً بألوان مختلفة، لا سيما وأن الحدث سيقام خلال أشهر انخفاض درجة الحرارة؛ حيث سيرى الزوار النباتات وهي مزدهرة بشكل كامل.



نهج مستدام



وتبنى إكسبو 2020 دبي نهجاً مستداماً في تصميم المشتل؛ حيث جرى تمهيد الطرق المستخدمة فيه من دون الحاجة إلى استخدام الأسفلت أو الحجارة، ومن وجهة نظر تشغيلية، فإن فريق المشتل يعمل حصرياً باستخدام السماد العضوي والمبيدات العضوية، فضلاً عن ألياف جوز الهند المستدامة والأقل كلفة، كما تخضع جميع المخلّفات الخضراء في المنشأة إلى عملية معالجة وإعادة تدوير كسماد عضوي.