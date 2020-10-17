شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم.. أسبوع آخر من الترقّب بانتظار النتائج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

على وقع تحفظ المستثمرين في عمليات الشراء، تباينت إغلاقات أسواق الأسهم المحلية في التعاملات الأسبوعية، مع تذبذب أداء «القيادية» بين جلسة وأخرى، ليرتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.93% مدعوماً بالقطاع المصرفي الذي ضغط بدوره على سوق دبي، إلى جانب العقار وتراجع بمؤشره 0.88% في أسبوع.

وصعد ثلاثي أبوظبي البنكي بدءاً من «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 5.54% و«أبوظبي الإسلامي» 2.88 %.

على العكس، انخفضت أسهم البنوك القيادية بسوق دبي، مثل «دبي الإسلامي» بتراجعه 1.89% و«الإمارات دبي الوطني» 4.29%، فيما قلصت الأسهم الدفاعية من حجم الضغوط مع ارتفاع «أرامكس» 4.07% و«العربية للطيران» 1.83%.

موسم النتائج

وتترقب الأسواق الانطلاق الفعلي لموسم النتائج، الأسبوع المقبل، حيث أعلن بنك الإمارات دبي الوطني عن انعقاد مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل بعد الإغلاق لإعلان النتائج المالية، والتي من المنتظر أن تخرج للعلن صباح يوم الثلاثاء 20 أكتوبر/ تشرين الأول لينطلق رالي النتائج.

وانطبق الأداء المتذبذب لأسهم البنوك على العقار أيضاً في السوقين، مع ارتفاع «الاتحاد العقارية» 10.38% و«ديار» 2.53% و«داماك» 3.17% و«الدار» 1.98%، في مقابل انخفاض «إعمار العقارية» 0.75% و«إعمار للتطوير» 2.18% و«رأس الخيمة العقارية» 1.55%.

وكان من اللافت هيمنة سهم «العالمية القابضة» على تداولات الأسواق في أسبوع، بعد استحواذه على نحو 20% من إجمالي السيولة الكلية التي وصلت إلى 3.3 مليار درهم، منها 605 ملايين درهم فقط، لمصلحة «العالمية»، ليرتفع السهم في أسبوع 1.14% عند 39.14 درهم.

وانصب شراء الأجانب (غير العرب) كمحصلة أسبوع على أسهم «أبوظبي الإسلامي»، لترتفع ملكيتهم في الشركة إلى 6.5 مليون سهم، مناصفة مع «العالمية القابضة» التي زادت ملكيتهم فيها بنحو 6.5 مليون سهم.

سوق دبي

وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق دبي المالي على أساس أسبوعي 0.88% إلى مستوى 2194.63 نقطة، متأثراً بشكل رئيسي بانخفاض أسهم البنوك، رغم ارتفاع العقار، والنقل، والاستثمار.

وهبط قطاع البنوك 3% بعد هبوط «دبي الإسلامي» 1.89% و«الإمارات دبي الوطني» 4.29%.

وفي المقابل، ارتفع قطاع العقار 0.28% مستفيداً من ارتفاع «الاتحاد العقارية» 10.38%، و«ديار» 2.53%، و«داماك» 3.17%، بالرغم من تراجع «إعمار العقارية» 0.75%، و«إعمار للتطوير» 2.18% مع استقرار «إعمار مولز».

وزاد قطاع الاستثمار 0.34% بفعل ارتفاع «سوق دبي المالي» 0.12%، و«شعاع كابيتال» 6.72%، فيما استقر «دبي للاستثمار» من دون تغيير.

كما ارتفع قطاع النقل 3.14% مع ارتفاع «أرامكس» 4.07% و«العربية للطيران» 1.83%، و«الخليج للملاحة» 1%.

سوق أبوظبي

وسجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.93% إلى مستوى 4554.37 نقطة، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم البنوك، والعقار، والاستثمار، والتأمين، والصناعة، والسلع، والخدمات.

وارتفع قطاع البنوك 1.29% بعد ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.54%، و«أبوظبي التجاري» 5.54%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.88%.

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وزاد قطاع العقار 1.76% مع ارتفاع «الدار» 1.98%، رغم انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.55%. هواستقر قطاع الاتصالات مع استقرار سهم «اتصالات».

وصعد قطاع الاستثمار 1.06% بعد صعود «العالمية القابضة» 1.14%، و«إشراق» 2.69%، فيما استقر «الواحة كابيتال» من دون تغيير.

وفي المقابل، انخفض قطاع الطاقة 0.23% نتيجة انخفاض «أدنوك للتوزيع» 1.18%، بينما قلص كل من «دانة غاز»، و«طاقة»، من حدة تراجع القطاع بارتفاعهما 0.14%، و0.7% على التوالي.

الأكثر تداولاً

وحصد سهم «العالمية القابضة» التداولات الأكثر في أسبوع بسوق أبوظبي، بقيمة 605 ملايين درهم، مغلقاً عند 39.14 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» الذي اجتذب 445.27 مليون درهم، وأقفل عند 11.22 درهم، ثم «الدار» باستقطابه 339.109 مليون درهم، ليغلق عند 2.06 درهم.

وعلى صعيد التداولات بسوق دبي، جاءت الصدارة ل«إعمار العقارية» بسيولة قدرت ب170 مليون درهم، مغلقاً سعر السهم عند 2.63 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 166 مليون درهم، مغلقاً عند 4.15 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 152.3 مليون درهم، وأقفل عند 10.05 درهم، أي بفارق بسيط على سيولة «الاتحاد العقارية» التي سجلت 151.7 مليون درهم، ليغلق سعره عند 0.287 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «جلفار» الارتفاع الأكثر في أسبوع بسوق العاصمة بنسبة 13.74% مغلقاً عند 1.49 درهم، تلاه «سوداتيل» بصعوده 7.69% ليغلق عند 0.42 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بارتفاع 5.54% ليغلق عند 5.91 درهم.

وفي المقابل، سجل «القدرة القابضة» الانخفاض الأكثر بنسبة 3.92% إلى مستوى 0.98 درهم، تلاه «أسمنت الخليج» بهبوطه 3.91% وأقفل عند 0.418 درهم، ثم «أبوظبي لبناء السفن» بنزوله 2.07% عند مستوى سعري 2.37درهم.

وسجل «الإمارات للمرطبات» الارتفاع الأسبوعي الأكثر في سوق دبي بنسبة 14.79% مغلقاً عند 2.95 درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بصعوده 10.38% إلى 0.287 درهم، ثم «الاستشارات المالية الدولية» مرتفعاً 9.09% إلى مستوى 1.2 درهم.

وعلى العكس، جاء التراجع الأكثر من نصيب «دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان» منخفضاً 9.9% إلى مستوى 0.928 درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بنزوله 4.29% ليغلق عند 10.05 درهم، ثم «دبي التجاري» متراجعاً 3.95% عند سعر 3.65 درهم.

الجنسيات

وفي ما يتعلق بالتداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي خلال أسبوع، اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ نحو 126 مليون درهم محصلة شراء، منها 20 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و106 مليون درهم محصلة شراء المواطنين.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 126 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 10.81 مليون درهم محصلة بيع العرب، و115.2 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وفي سوق دبي، انفرد المستثمرون المواطنون بالشراء في أسبوع، وبصافي استثمار بلغ 144.5 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 144.5 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.58 مليون درهم محصلة بيع العرب و23.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين و115.56 مليون درهم محصلة بيع الأجانب.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم في أسبوع على أسهم شركات «أبوظبي الإسلامي»، و«العالمية القابضة»، و«أمانات»، و«آن ديجيتال سيرفسس»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«إعمار العقارية»، و«أبوظبي الأول»، و«أدنوك للتوزيع».

المؤسسات

تباين أداء المحافظ الاستثمارية في أسبوع شهد توجهاً نحو الشراء في سوق أبوظبي، وبصافي استثمار بلغ 102.4 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهت نحو التسييل بسوق دبي، بصافي استثمار بلغ 166.5 مليون درهم محصلة بيع.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار بغ 166.5 مليون درهم محصلة شراء، بينما اتجهوا نحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار بلغ 102.4 مليون درهم محصلة بيع.