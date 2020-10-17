شكرا لقرائتكم خبر عن سحر المعمورة.. لوحة فسيفسائية لأجمل 100 مكان حول العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

في مجموعة الأماكن الفريدة والمميزة هذه ستختلط المشاعر ونحن نقف أمام عظمة وادي لوتربرونين، ومدينة ماتشو بيتشو، أو بين المنحدرات والمدرجات الصخرية في برايس كانيون، مروراً بالآثار الأبدية لروما، أو للبتراء.

هل يمكن أن يضاهي مسعى الإنسان عجائب الطبيعة؟ نحن ننظر إلى العالم الطبيعي، ولا يمكننا إلا أن نتعجب من مكتشفاته، وتنوعه اللامتناهي. وفي مقابل عمل آلاف السنين، تبدو إبداعاتنا مؤقتة. وبينما نعلم أن الوقت سيشهد طريقه مع عالمنا، فإننا نعلم أيضاً أن الإبداعات البشرية يمكن أن تكون ملهمة، وجديرة بالثناء مثل أعظم آثار الطبيعة.

يولد الجمال في بعض الأحيان، عندما تنعكس أشعة الشمس في بحيرة إسكتلندية، مثل لوخ كاترين، أو بازدهار الشعاب المرجانية على الشواطئ ذات المياه الدافئة، كما يحدث وسط الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا. وفي بعض الأحيان نتعرف إلى مكان ما على حقيقته، ويكون أحد أجمل الأماكن على وجه الأرض. كما هو الحال في السافانا الهائلة في ماساي مارا في كينيا. وغالباً ما تكون الوديان أماكن للسكن يدين جمالها اللطيف بشيء ما للمسة بشرية. ولن ننسى الغابات المطيرة الخضراء في بالي، ومروج الزهور البرية في منتزه مونتانا الجليدي إلى البحيرات الفيروزية المتلألئة في الهضاب العالية في باتاجونيا، وتلال وقرى نيو إنجلاند. نحن اليوم أمام فسيفساء لأجمل 100 مكان بحسب تصنيف ناشونال جيوجرافيك.

حديقة ساجوارو الوطنية، جنوب أريزونا، حيث تظهر إحدى الصور الأيقونية للغرب الأمريكي. تمت تسمية الحديقة نسبة إلى صبار الساجوارو الضخم الذي ينمو بشكل طبيعي في صحراء سونورا، ويصل ارتفاعه إلى 60 قدماً.

حدائق ريدوود الوطنية، على طول الساحل الشمالي لكاليفورنيا، وهي عبارة عن غابة أثرية ثمينة، وهي موطن لنحو 45% من الأشجار الحمراء الشاطئية التي يبلغ طولها 350 قدماً، وعمرها 2000 عام.

حديقة ألبين الوطنية في فيكتوريا، أستراليا، في بلد شاسع وغني بالمناظر الطبيعية تتمتع المساحات المفتوحة على مصراعيها في حديقة ألبين الوطنية بميزة طبيعية فريدة وعظيمة.

كيلارني في إيرلندا، هي بلدة ساحرة تقع على شواطئ لوف لين في مقاطعة كيري جنوب غربي أيرلندا. تضم بين طياتها مناظر طبيعية خلابة، ونقطة البداية والنهاية لمسار المشي الذي يبلغ طوله 200 كيلومتر.

دير تاكتشانج في مملكة بوتان، هو دير بوذي تاريخي تأسس في القرن السابع عشر ويقع على ارتفاع 3120 متراً في الجبال البكر التي يكتنفها الضباب في مملكة بوتان في جبال الهيمالايا.

وادي لوتربرونين في سويسرا، أحد أعمق الوديان في جبال الألب، مملوء بالحقول المخملية وشلالات المياه المتلألئة وصولاً إلى قاعدة سكة حديد يونجفراو الأعلى ارتفاعاً في أوروبا بنحو 3500 متر.

سلسلة جبال جاتس الغربية في الهند، من بين أروع سلاسل الجبال وأكثرها تنوعاً، تمتد على 1600 كيلومتر أسفل الساحل الغربي للهند. تضم ما لا يقل عن 650 نوعاً من الثدييات والطيور وأكثر من 5 آلاف نوع من النباتات.

محمية أنابورنا في نيبال، حوض جليدي رائع تحيط به الجبال ويرتفع 4 آلاف متر في قلب الهيمالايا. لقد أصبحت هذه المنطقة المقدسة للسكان المحليين وجهة مشهورة للرحلات العالمية والمعسكر الأساسي للمتسلقين.

حديقة جوتنهايمن الوطنية في النرويج، تتشابك فيها بحيرات شاسعة من المياه المتلألئة عبر التلال الجبلية العالية التي تجتاحها الرياح في هذه الحديقة الرائعة الخالية من الجليد.

الحديقة الوطنية الجليدية شمال مونتانا، تمتد الحديقة الوطنية الأمريكية على أكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع، وتوفر النظم البيئية الغنية موائل لمئات من النباتات والحيوانات، وهي رائعة جداً لدرجة أنه أطلق عليها اسم تاج القارة.

حديقة جاسبر الوطنية، كندا، عظمة في قلب جبال روكي الكندية، لا تزال غير منقوصة. فهي تصرخ لعشاق الهواء الطلق والطبيعة البكر الذين يتدفقون على مدار العام لتجربة ساحرة وسط النهر والغابات والجبال والجليد.

حديقة برايس كانيون الوطنية جنوب غربي ولاية يوتا الأمريكية، عبارة عن مجموعة من المدرجات والقمم الصخرية العملاقة التي تشكلت بقوة التعرية الطبيعية، وتعد أحد أكثر إبداعات الطبيعة إبهاراً.

المتنزه الأولمبي الوطني في واشنطن، تنتشر فيه المناظر الطبيعية من الشواطئ البرية على ساحل المحيط الهادئ إلى مساحات شاسعة من الغابات المطيرة، مروراً بالمروج الألبية والوديان العميقة ذات الأنهار الجليدية.

محمية ماساي مارا الوطنية، جنوب غربي كينيا، إحدى أكبر المحميات الطبيعية في العالم، حيث تُغمر الأراضي العشبية الشاسعة بأشجار السافانا والمنحدرات المنخفضة وأنواع لا حصر لها من الحيوانات.

توسكانا في إيطاليا، ينظر إليها على نطاق واسع على أنها مهد عصر النهضة الحقيقي في أوروبا، وتنعم بالمعايير الإيطالية العالية، تعرف بمناظرها الطبيعية الخالدة، وتراثها الغني.

متنزه يوسيميتي الوطني في كاليفورنيا، حيث تقع حديقة يوسميتي الوطنية في جبال سييرا نيفادا، وتشتهر بأشجار السكويا القديمة العملاقة، والمنظر الرائع لشلال برايد الفيل الشاهق والمنحدرات الجرانيتية.

مقاطعة شيانج ماي، وردة الشمال التايلاندي، حيث تتنوع المناظر الطبيعية وتملأ حقول الأرز الأراضي المنخفضة والمدرجات المتعرجة على جانب التل بمزيج حيوي من اليشم والزمرد.

جبل ماكينلي في منتزه دينالي الوطني في ألاسكا، يتبع لسلسلة جبال ألاسكا في الجزء الداخلي من الولاية الأمريكية، وهو أعلى قمة جبلية في أمريكا الشمالية يبلغ ارتفاعه أكثر من 6196 متراً.

منتزه توريس دل باينه الوطني جنوبي تشيلي، محمية طبيعية تسمى أيضاً أبراج السماء الزرقاء، تتمتع بالعظمة الملهمة من الأحجار الجرانيتية الشاهقة في قلب كتلة جبال توريس ديل باين وتكاد تعتبر عجيبة العالم الثامنة.

جزيرة جيجو في كوريا الجنوبية، تتميز بمعالمها الطبيعية البكر وموائلها الغنية والغابات التي تغلب عليها الشلالات. يهيمن عليها بركان هالاسان أعلى قمم كوريا الجنوبية بارتفاع 1950 متراً.

متنزه جبل كرادل في تسمانيا، أستراليا. هو جوهرة تاج العديد من العجائب الطبيعية في الولاية، حيث تشكل القمم الصخرية الخشنة والغابات المطيرة وأشجار الزان ملاذاً للحياة البرية البكر في جبل كرادل.

نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية، من أين تبدأ بجمال الأمازون؟ بعظمته وطوله البالغ 6500 كيلومتر، أم بكثافة غاباته المطيرة، أو الجمال الأكثر حميمية الموجود في تنوع النباتات والحيوانات؟ وغير ذلك الكثير.

الخريف في نيو إنجلاند وسط فيرمونت، المنطقة التي هي بالفعل أجمل من الصورة، يتدفق إليها المسافرون وإلى نيو هامبشاير وأجزاء من ماساتشوستس لرؤية الألوان الخريفية الساحرة والنابضة بالحياة.

منحدرات موهير في أيرلندا، بارتفاع 214 متراً، وهي عبارة عن أسوار ضخمة من الحجر الرملي، تضربها الرياح والأمواج، يمتد خلفها على الساحل الغربي لأيرلندا المحيط الأطلسي فارغاً إلى الشواطئ البعيدة لأمريكا الشمالية.

تنتشر المناظر الطبيعية في إندونيسيا مع الغابات المطيرة الكثيفة الاستوائية الممتدة من قمم الجبال إلى الوديان العميقة، وتعد غابات بالي موطناً لأكثر النباتات المتنوعة في العالم ولأنواع مختلفة من الحياة البرية.

بيج سور ساحل كاليفورنيا، منطقة جبلية وعرة تجمع بين الجمال البحري والمنحدرات التي تغوص مباشرة في المحيط الهادئ، والشواطئ الهلالية، والخلجان المخفية مع مناظر خلابة وأراضٍ نائية غنية بالموائل.

مدينة برغن، النرويج، على الساحل الجنوبي الغربي للنرويج ومحاطة بالجبال والمضايق تقع مدينة برغن الأثرية وتتميز بمبانيها الخشبية الملونة والزاهية، وهي واحدة من أجمل الأحياء التاريخية وأكثرها غرابة في أوروبا.

تاهيتي، أكبر جزيرة في بولينيزيا الفرنسية، لوحة فريدة تزين جنوب المحيط الهادئ، مع بحارها الدافئة وأشجار النخيل المتمايلة والشعاب المرجانية وشواطئها الساحرة، هي مثال على الجزيرة الشاعرية.

مدينة ماتشو بيتشو في بيرو، أو قمة الجبل القديمة، تحفة من صنع الإنسان وامتداد للمناظر الطبيعية نفسها، بناها شعب الإنكا في القرن الـ 15 في أعالي جبال الأنديز المغطاة بالضباب في بيرو.

جزيرة نيوفاوندلاند في كندا، الموقع الأثري الاسكندنافي، حيث إنها مستوطنة مشهورة للفايكنج قبل ألف عام، يأتي الزوار من أجل العزلة، والتجديف بالكاياك، والمشي لمسافات طويلة.

جزر لوفوتن شمال النرويج، تقع داخل الدائرة القطبية الشمالية وتُعتبر من أهم مناطق الجذب السياحي في شمال النرويج، وهي عبارة عن تاج ساحلي مذهل منحوت على الجليد. تضم قرى بسيطة على الواجهة البحرية.

كايكورا في كانتربيري، مدينة ساحلية في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، تشتهر بثراء بحارها وحياتها البرية الوفيرة، تضم سواحل ومنحدرات وأراضي صخرية مذهلة والقمم المغطاة بالثلوج في سلسلة جبال كايكورا.

كيوتو، مقر الإمبراطور وعاصمة اليابان لأكثر من ألف عام، تخفي جمالها وراء حدود المدينة الحديثة بين الأضرحة على ضفاف البحيرة والمعابد والتلال الهادئة.

مدينة سافانا، جورجيا، واحدة من أكبر المناطق التاريخية الوطنية في أمريكا، أثبتت مقاومتها بشكل رائع للتغيير منذ تأسيسها في عام 1733، حيث حافظت على مجموعة رائعة من المباني القديمة والساحات الفخمة والشوارع الأنيقة.

نيويورك، خمسة أحياء رئيسية حيث يلتقي نهر هدسون بالمحيط. تقع مانهاتن في جوهرها، وهي منطقة مكتظة وتعد من بين المراكز التجارية في العالم.

جزر سيشل في إفريقيا، تعد الشواطئ في جزر سيشل في المحيط الهندي من أكثر الشواطئ التي تم تصويرها في العالم، ولا عجب في ذلك نظراً لمياهها اللازوردية التي لا مثيل لها، والشعاب المرجانية، والرمال الوردية الشاحبة.

كانون بيتش هي مدينة ساحلية صغيرة في شمال غرب ولاية أوريغون. تشتهر بشاطئها الرملي الطويل. وتوفر ممرات حديقة إكولا إطلالات شاملة على المحيط والخلجان والمنارة.

محمية أوكيفينوكي الوطنية في جورجيا، واحدة من أقدم النظم البيئية للمياه في أمريكا الشمالية، مليئة بالبحيرات والجزر والبراري والأراضي الرطبة المفتوحة وغابات السرو.

روما، إيطاليا، كانت روما مكاناً للرهبة والعظمة لأكثر من 3000 عام، مدينة قيصر والباباوات والأمراء، مدينة الكنائس والمتاحف، والساحات المتناثرة، والآثار المهيبة للعصر الذهبي للإمبراطورية.

مدينة أكسفورد، إنجلترا، أبراج أحلام وأجراس وملاذ ملكي ومقر للتعلم وقد يقول البعض أجمل مدينة في إنجلترا. يتجمع حولها تناغم معماري لا مثيل له في أي مكان في أوروبا.

تشيتشن إيتزا، المكسـيك، المدينة الأسطورة لحضــارة الماا، تهيمن على المشهد الهندسة المعمارية المعقدة للمعبد الهرمي وجدار الجماجم.

شلالات إجوازو، تقع شلالات إجوازو الضخمة على الحدود بين البرازيل والأرجنتين، يقصدها السياح من كل مكان، ويقدر عددها بنحو 285 شلالاً قد تزداد في بعض المواسم، وترتفع حوالي 150 متراً.

منطقة البحيرات، أكثر المناظر الطبيعية رومانسية في إنجلترا، هي منطقة جبلية من القرى الجذابة والبحيرات الهادئة التي يمكن استكشافها من القوارب أو الطرق الريفية والمسارات على طول شواطئ البحيرات أو المرتفعات.

شاطئ كوف في نيوزلندا، ساحل معقد من الكهوف البحرية والأقواس على خليج ميركوري في شبه جزيرة كورومانديل. يمكن للزوار استكشاف المناطق الرعوية النائية أو السباحة والغطس في المحمية البحرية الشاطئية.

مدينة سينترا، البرتغال، هي مدينة تلية مشجرة خلابة، مورقة وباردة في الصيف، معتدلة في الشتاء، ذات قصور وحدائق فخمة، تتمتع بإطلالات جميلة على مدار السنة، وكانت ملاذاً مفضلاً لملوك البرتغال.

بحيرة لوخ كاترين في اسكتلندا، بحيرة المياه العذبة ذات المناظر الطبيعية الرومانسية شمالي غلاسكو، ألهمت قصائد لكثير من الشعراء. يقصدها الزوار للمشي لمسافات طويلة وركوب الدراجات وصيد الأسماك.

حديقة أوراكي -جبل كوك الوطنية في نيوزيلندا، نافذة على عالم مذهل من الجليد والثلج، تقع في منتزه جبال الألب الجنوبية، والجبل يعتبر أعلى نقطة في نيوزيلندا بارتفاع يتجاوز 3700 متر.

الحيد المرجاني العظيم في كوينزلاند أستراليا، عبارة عن جاذبية وفسيفساء متغيرة من الياقوت والكوبالت والزبرجد، ويقع تحتها عالم أكثر جمالاً من التنوع البحري اللامتناهي تقريباً، وهي أكبر هيكل حي في العالم.

دلتا أوكافانجو في بوتسوانا، دلتا داخلية شاسعة أوجدتها مياه الفيضانات الموسمية من المرتفعات الأنغولية إلى الشمال ولا تتدفق مياهها إلى بحر، تجذب الحيوانات لتغدو أحد أكبر تجمعات الحياة البرية غزارة بإفريقيا.

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بحيرة كريتر في أوريغون، على ارتفاع 592 متراً، جنوبي وسط ولاية أوريغون وهي أعمق بحيرة في الولايات المتحدة. تتغذى من مياه الأمطار والثلوج، كما أنها واحدة من أنقى مياه البلاد.

مرتفعات اسكتلندا، من أكثر المناظر الطبيعية جمالاً في الجزر البريطانية وتحمل بين ثنايا وديانها وأشجارها والأنهار المتدفقة والأراضي البرية قصصاً لم تكتشف أسرارها بعد عن حروب ومعارك طاحنة جرت في القرن الثالث عشر.

منتزه ايفرجليدز جنوبي فلوريدا، أكبر المناطق البرية شبه الاستوائية في أمريكا الشمالية، وأحد أكثر النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة تنوعاً. ملاذ غني بالحياة البرية التي تشمل أنواعاً نادرة مثل خراف البحر ونمر فلوريدا والتماسيح الأمريكية.

زنجبار في تنزانيا، أرخبيل ساحر يضم العديد من الجزر الصغيرة وجزيرتين كبيرتين على الساحل الشرقي لإفريقيا. تعرف باسم جزر التوابل وتتميز بالرمال البيضاء الناعمة، والشعاب المرجانية المزدحمة، والبحار الفيروزية الهادئة.

خليج الحرائق في أستراليا، جوهرة بين المناظر الطبيعية العديدة شرقي تسمانيا. هناك الكثير من الفرص لاستكشاف الكثبان الرملية والرؤوس الصخرية عند غروب الشمس أو للتخييم مباشرة على الشواطئ ذات الرمال البيضاء المبهرة.

جزيرة كاواي في هاواي، تبدو منحدرات نابالي الملأى بالنباتات والمنشقة بعمق في المنطقة والغارقة بالشواطئ البكر المعزولة، وكأنها عالم غريب من عصور ما قبل التاريخ.

الحفرة الزرقاء العظيمة في بليز في أمريكا الوسطى، من بين أفضل مواقع الغوص في العالم، حفرة مائية وكهوف منهارة غمرتها المياه بعد العصور الجليدية، تقع على بعد 70 كيلومتراً من سواحل مدينة بليز.

غويلين جنوبي الصين، حكايات من الخيال الطبيعي في الصين، تشتهر بمناظرها الرائعة لتلال الحجر الجيري الكارستية وتوجد في وسطها بحيرتان متبقيتان من خندق مائي من العصور الوسطى.

بحيرات بليتفيتش في كرواتيا، محور ساحر لأكبر حديقة وطنية. كل بحيرة عبارة عن ظل ساحر ومتغير باستمرار باللون الأخضر أو الأزرق أو الرمادي اعتماداً على انعكاس ضوء الشمس والمحتوى المعدني والعضوي للمياه.

مضيق ميلفورد ساوند في نيوزيلندا، وهو مضيق جليدي مقطوع بجدرانه الصخرية الهائلة وشلالاته التي لا تعد ولا تحصى وغابات الأمطار المورقة وقمم الجبال المذهلة.

لندن، مدينة ساحرة تمكنت من إعادة اختراع نفسها باستمرار مع الحفاظ على عبق الماضي. يمتزج التراث والحاضر النابض بالحياة بين متاحف المدينة الرائعة والحدائق الجميلة والحافلات الحمراء الشهيرة.

رخام الشياطين في أستراليا، في منطقة نائية من الإقليم الشمالي تنحني واحدة من أغرب المناظر الطبيعية وأكثرها شهرة في أستراليا، مجموعات من نتوءات ضخمة من الجرانيت. تجتاحها الرياح وتحرقها حرارة الصحراء.

جزيرة سانتوريني، اليونان، جزيرة ملونة بألوان زاهية حيث المنحدرات المكسوة بالمباني التاريخية ذات القباب البيضاء والزرقاء وكروم العنب الخضراء، وطبقات الحمم البركانية السوداء، وياقوت البحر المتلألئ.

لم يكن إعادة ترتيب البارون هوسمان لباريس في القرن التاسع عشر بغرض إنشاء أكثر الأماكن رومانسية في العالم، ولكن هذا بالضبط ما حدث لمدينة النور الساحرة.

منتزه الأراضي الوعرة جنوب داكوتا، منذ ملايين السنين غطى البحر معظم الأراضي الحالية. واليوم تحولت الأرض إلى أودية وعرة وخنادق منحوتة بعمق في مشهد رائع من عالم لا يوصف.

الشفق القطبي الشمالي في السويد، أو الأضواء الشمالية وهي إحدى عجائب الطبيعة الخلابة حيث المناظر الآسرة للقطب الشمالي السويدي والغابات الصنوبرية والتندرا المتجمدة والبحيرات المتلألئة.

إسطنبول، حيث تتصادم الثقافات في مدينة تربط بين الشرق والغرب، متداخلة بين أوروبا وآسيا، ومملوءة بالعناصر المعمارية التاريخية الشاهدة على عصور مضت.

أهرام الجيزة في مصر، أقدم عجائب الدنيا، بنيت قبل نحو 4500 عام كمقابر للفراعنة، وتشكل الأهرام الثلاثة الرئيسية خوفو وخفرع ومنقرع جزءاً من مقبرة أكبر على هضبة الجيزة.

البتراء في الأردن، مدينة أثرية تاريخية في محافظة معان، منحوتة بالصخر كما لو كان السحر، عمرها نصف عمر الزمن على حد تعبير المؤرخين والكتاب.

واشنطن، مقاطعة كولومبيا، في عام 1790، تم إعلانها عاصمة الولايات المتحدة. وفي السنوات التي تلت ذلك، جاءت النصب التذكارية، والآفاق الواسعة، والمباني العظيمة التي أضفت على العاصمة الجاذبية والجمال.

مدينة باجان في ميانمار، تضيء السماء باللون الوردي في الشرق لتكشف عن سهل أخضر، مغطى جزئياً بأشجار النخيل والتمر الهندي. ترتفع فوق الستار الأخضر مئات المعابد والمباني الأثرية الأخرى.

أمستردام في هولندا، تتدفق قنوات الماء من قلب المدينة التي تعج بالقوارب لمشاهدة معالمها الجميلة، وسط العديد من أروع مباني العصر الذهبي للإمبراطورية الهولندية في القرن السابع عشر.

سانت بطرسبرج في روسيا، ليست مدينة عادية، كانت العاصمة الإمبراطورية لروسيا حتى عام 1918، وتضم مئات المباني الحكومية الرائعة والكنائس والواجهات الكلاسيكية الجديدة الواسعة لقصور لا تعد ولا تحصى.

كيب تاون في جنوب إفريقيا، تتمدد هذه المدينة الجميلة بين الجبل والبحر على ما أسماه المستكشف الإنجليزي فرانسيس دريك في القرن السادس عشر أجمل كيب رأيناه في محيط الأرض بالكامت.

سالار دي أويوني في بوليفيا، أكبر صحراء ملحية ومرآة براقة مذهلة في العالم، واحدة من أغرب الأماكن على سطح الأرض وأكثرها غموضاً. تمتد على مساحة تزيد على ألف كيلومتر مربع.

سور الصين العظيم، أحد عجائب الدنيا السبع، يمتد بشكل مهيب لأكثر من 21 ألف كيلومتر عبر الجبال والسهول والوديان على الحدود الشمالية والشمالية الغربية للصين.

إشبيلية الأندلسية في إسبانيا، مزيج معماري غريب من التاريخ الروماني والقوطي لجنوب أوروبا مع وفرة الفن الإسلامي وتعقيداته. لا يوجد مكان أكثر جمالاً مما هو عليه في إشبيلية المرصوفة بالحجارة.

صفائح الجليد في أنتاركتيكا، على مدى آلاف السنين، تسحب الجاذبية بعضاً من هذا الغطاء الجليدي الهائل نحو البحر، حيث تشكل رفوفاً جليدية عائمة في أكثر الأماكن برودة على وجه الأرض.

حديقة ميسا فيردي الوطنية في كولورادو، تم إنشاؤها لحماية نحو 600 مسكن صخري أثري داخل تجاويف من الحجر شديدة الانحدار بُنيت من قِبل شعب بويبلون القديم.

بلدة روستوف فليكي في روسيا، هي قصة خيالية عملاقة من الحجر، وحلوى فريدة على ضفاف البحيرة تجمع بين الكنائس المزخرفة، والعديد من القصور والأبراج والقباب الفضية.

حفرة هاليكالا في جزيرة ماوي في هاواي، تتربع على منحدر بركان هاليكالا العظيم. يمكن للزائرين النظر إلى فوهة البركان الخامد مع إطلالة كاملة من القمة على الجزيرة بأكملها.

الممر الشمالي الغربي في كندا، هو ليس مكاناً ولا طريقاً واحداً، ولكنه رابط من الخيال البحري بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ عبر متاهة الممرات المائية القطبية الشمالية المحاطة بالجليد في شمال كندا.

حديقة لاندمانالاوغار الوطنية، جنوب آيسلندا، وهي واحدة من أكثر الوجهات السياحية شعبية في البلاد، حيث تجذب التضاريس البركانية والينابيع الساخنة المتدفقة، والبرك الكبريتية الزائرين بشكل دائم.

كثبان سوسوسفلي في ناميبيا، على ارتفاع 380 متراً، تعد الكثبان الرملية المتعرجة ذات اللون الوردي والبرتقالي في صحراء ناميبيا من الأعلى والأشهر في العالم.

حديقة سيمين الوطنية في إثيوبيا، هي جراند كانيون إفريقيا هضبة عالية ومتموجة في جبال سيمين الإثيوبية، والتي تآكلت عبر السنين لتشكل ودياناً شاسعة ومنحدرات مذهلة وقمماً خشنة.

الصحراء الكبرى في إفريقيا، لا ينافسها سوى القطبين من بين الأماكن الخالية من الأرض. بحر من الرمال يغطي 9.4 مليون كيلومتر مربع، منظر طبيعي من الكثبان الرملية التي لا نهاية لها.

سلسلة جبال قراقرم، سلسلة جبلية تمتد بين باكستان والهند والصين، تضم ثاني أعلى قمة في العالم، قمة جبل كي2، مع مظهره الكلاسيكي الهرمي وعظمة جدرانه الصخرية الهائلة، لا يقارن أي جبل بهيبته.

جزيرة سقطرى في اليمن، هي من بين أهم مراكز التنوع البيولوجي في العالم، حيث تجمع بين عناصر من إفريقيا وآسيا وأوروبا في أرخبيل صغير مكون من أربع جزر.

صحراء موهافي، جنوب غرب الولايات المتحدة، بعيداً عن الحشود الحضرية الصاخبة في لاس فيجاس ولوس أنجلوس، تنبض الصحراء بالهدوء والعزلة، زينتها الطبيعة بجمالها البكر.

باموكالي في تركيا، تتألف من مجموعة من الحمامات الساخنة التي تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم. يقصدها السياح من دول العالم للتمتع بمناظرها الطبيعية الرائعة، والتي تؤمن لهم وقتاً ممتعاً من الاسترخاء والهدوء.

مروج الغرب الأوسط، واحدة من أعظم المناظر الطبيعية الأسطورية في أمريكا، المكان الذي يبدو وكأن سماءه الواسعة تتحدث مباشرة إلى الروح، رياح رهيبة وفراغ رائع ومشهد ملحمي لديه القدرة على الإلهام.

منتزه جراند كانيون الوطني في أريزونا، تحفة طبيعية على اليابسة تكاد تلامس الفضاء، حيث يقف الزوار المذهولون أمام أشهر وأخطر أماكن التقاط السيلفي في الولايات المتحدة.

آثار الصخور المتحركة في منتزه وادي الموت كاليفورنيا، تتحرك الصخور في هذا المكان من تلقاء نفسها بفعل عوامل طبيعية وتترك وراءها آثاراً على الطين في مشهد يجذب الأنظار.

حقول الحمم البركانية في أوريغون، تنتشر الكثير من مناطق الإرث الجيولوجي المذهل للانفجارات السابقة في أوريغون التي تعتبر إحدى البقع البركانية الساخنة في أمريكا الشمالية.

بحيرات الزمرد داخل حديقة تونجاريرو الوطنية في نيوزيلندا، تقع على فوهة بركان تونجاريرو. وهي عبارة فوهات قديمة مملوءة بالمياه الزمردية الملونة نتيجة المعادن المتسربة.

تلال الشوكولاتة في جزيرة بوهول في الفلبين، حيث تنتشر مئات التلال المخروطية في منظر طبيعي كارستي نادر، وتتميز بلونها البني في موسم الخريف.

جزر غالاباغوس في الإكوادور، أو الجزر المسحورة كما أطلق عليها البحارة الإسبان الأوائل، عبارة عن أرخبيل فريد من نوعه تعيش عليه مجموعة من الطيور والحيوانات الغريبة والنادرة.

ينابيع يلوستون داخل الحديقة الوطنية في ولاية وويومينج، عبارة عن قوس قزح مائي أرضي، وينبوع ساخن رسمته الطبيعة بألوانها الأكثر إشراقاً. تزدهر البكتيريا المختلفة في الربيع وتفرض لوناً ساحراً ومناسباً لبيئتها.

صحراء بيانكلس في أستراليا، حديقة فريدة داخل منتزه نامبونج الوطني تضم أعمدة حجرية جيرية يصل طول بعضها إلى ثلاثة أمتار ونصف، ولا يمكن لأحد أن يجادل في جمالها الطبيعي الغريب.

بحيرة بايكال في سيبيريا روسيا هي أقدم بحيرة في العالم 25 مليون سنة وأعمق بحيرة مياه عذبة 1642 متراً. وهي أيضاً واحدة من أكبر البحيرات نحو 32 ألف كيلومتر مربع.