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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «جنرال موتورز» الكهربائية تقـدّم نظامـاً لاسـلكياً لإدارة البطارية تاريخ النشر: 17/10/2020 استمع سوف تصبح «جنرال موتورز» أول شركة مصنِّعة للسيارات تستخدم نظاماً لاسلكياً بالكامل تقريباً لإدارة البطارية، أو ما يُعرَف باسم «wBMS»؛ وذلك في مركباتها الكهربائية ذات الإنتاج العام. وسيكون هذا النظام اللاسلكي، الذي جرى تطويره بالتعاون مع شركة «أنالوغ ديفايسز» (Analog Devices, Inc.)، رافعة رئيسية لقدرات «جنرال موتورز» كي تستطيع في النهاية تزويد أي نوع من المركبات الكهربائية بالطاقة من مجموعة عامّة لمكوّنات البطارية.

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