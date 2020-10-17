«القابضة» تدرس الاستحواذ على شـركـة أدويــة مصريـة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها إن شركة القابضة «ADQ»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، تستكشف إمكانية الاستحواذ على وحدة الأدوية المصرية التابعة لشركة «بوش هيلث».
وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها أن «القابضة» تقيّم أعمال «بوش» المعروفة باسم «أمون للصناعات الدوائية»، إذ تسعى الشركة الإماراتية لتوسيع محفظتها الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية. وأضافت المصادر أن قيمة الصفقة قد تبلغ 700 مليون دولار على الأقل.
يشار إلى أن «القابضة» تمتلك مجموعة من المشاريع الكبرى، تمتد عبر عدد من القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد متنوع للإمارات، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية ومطارات أبوظبي.
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