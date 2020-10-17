شكرا لقرائتكم خبر عن «بيجو 508» أداء متجدّد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكشف «بيجو» عن الفصل الأول من علامة «Peugeot Sport Engineered» مع الإصدارات عالية الأداء من سيارة «بيجو 508» بطرازيها السيدان وSW. وعبر التناغم المثالي بين المزايا الرياضية والتقنيات العالية، تعيد «بيجو» ابتكار الأسس للأداء المتجدّد والأداء المسؤول بحيث تقدّم مفهوم الأداء الجديد «Neo-Performance».

وفي الوقت ذاته لإطلاق هذه العلامة التجارية، تعلِن «بيجو» أيضاً عن عودتها إلى بطولة العالم للتحمّل (WEC) عبر سيارة لو مان (Le Mans Hypercar - LMH) ضمن فئة الملكة ابتداءً من 2022.

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