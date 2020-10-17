«أبوظبي موتورز» تكشف عن «BMW الفئة الرابعة كوبيه»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة BMW التجارية في أبوظبي والعين، رسمياً عن وصول سيارة الفئة الرابعة كوبيه الجديدة كلياً من«BMW» والتي تمثل الفصل التالي من قصة سيارات كوبيه التي ترويها طرازات «BMW» الأسطورية.

يعكس تصميم سيارة «BMW 4 Series Coupé» الجديدة التركيز على القوة الديناميكية ضمن مفهومها. ويترافق أحدث جيل من السيارات الرياضية ذات المقعدين ضمن القطاع المتوسط الحجم والفاخر مع الأسلوب الذي يركز على توفير المزايا الديناميكية أثناء القيادة.

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