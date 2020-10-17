صالات عرض افتراضية.. اختر سيارتك عبر شاشتك

لو أن تفشي وباء «كورونا» أو المعروف أيضاً ب«كوفيد-19»، كان في زمان غير زماننا، لكانت الكثير من الأمور اختلفت. اليوم، وبفضل التقنية والاتصال الشبكي بين البشر، بات بإمكان الكثيرين إنجاز كل ما يريدونه على شاشة الحاسوب أو المحمول، وبكبسة زر.

اللجوء ل«الافتراضية» بغية الوصول إلى قائمة مختصرة

ينطبق هذا من العمل عن بُعد، إلى التعلم عن بُعد، وصولاً إلى شراء الحاجيات اليومية، وحتى استئجار البيوت وشراء العقارات.

قطاع السيارات، كغيره من القطاعات تعرض للصدمة، ويحاول تجاوزها؛ من خلال الابتكار في كل مجال، ومنها مجال تسويق السيارات الجديدة، فالمعارض الكبرى لإطلاق الطرز الجديدة ألغيت بمجملها، ولكن الإصدارات الجديدة في طريقها إلينا.

لتسهيل الأمر، قامت العديد من وكالات السيارات في الإمارات بطرح بوابات رقمية بديلة عن المعارض التي قد لا يريد البعض اليوم زيارتها كما في السابق. من يريد شراء سيارة، كان ينطلق من طالة عرض إلى أخرى، يقارن ويجرب ويشاور، حتى يستقر عند طلبه. اليوم الأمر اختلف، وإن ليس لدى الجميع، على الأقل هناك شبه توجه بتخفيف زيارة الأماكن العامة، فبدل الذهاب في جولة إلى المعارض، يمكن اختصار الجولة بقائمة قصيرة، بعد زيارات افتراضية إلى المعارض، وبالتالي تقليل الزيارات الفعلية إلى القائمة القصيرة.



«الماجد للسيارات»



في الأسبوعين الماضيين فقط، أطلق عدد من الوكلاء معارضهم الافتراضية، فأعلنت «الماجد للسيارات»؛ الوكيل الحصري لشركة «كيا موتورز» في الإمارات، عن إطلاق صالة العرض الافتراضية بتقنية البث المباشر؛ لتوفير تجربة رقمية لعملاء «كيا». وتعد هذه الصالة منصة إلكترونية تتيح للعملاء الوصول إلى العروض الافتراضية المخصصة لهم، كما تسمح لهم اكتشاف تصاميم وميزات سيارات «كيا» من منازلهم بطريقة مريحة تماماً.

وقال محمد خضر، رئيس شركة «الماجد للسيارات»: إننا من خلال هذه المبادرة نؤكد التزامنا إزاء تقديم الابتكارات العالمية في «كيا» لعملائنا في الدولة بالاعتماد على أفضل الطرق وأكثرها فاعلية وكفاءة. ونظراً للتغيير الذي طرأ على سلوك العملاء، فقد ارتأت «كيا» ضرورة إحداث طفرة في طلبات الشراء الرقمية، وعملت على تصميم رحلة شراء تتماشى مع متطلبات العصر، بما في ذلك الحاجة إلى المحافظة على السلامة، وممارسة التباعد الجسدي. وتقدم صالة العرض الافتراضية للعملاء لقاءات مباشرة باستخدام تقنيات الفيديو مع مستشاري المبيعات في شركة «الماجد للسيارات».



«الوطنية للسيارات»



كذلك، أطلقت الوطنية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات فيات وأبارث في دبي والإمارات الشمالية تجربة الجولة الافتراضية، وهي عبارة عن مفهوم جديد ومشوّق يُحضِر صالة العرض إلى دار العميل.

دعماً لتدابير التباعد الاجتماعي، يتيح هذا المفهوم الرقمي التفاعلي الجديد لعشاق فيات وأبارث تصفح مجموعة الوطنية للسيارات من الطرازات الإيطالية الصغيرة والأنيقة، بما في ذلك سيارة فيات 500 فائقة الأناقة وسيارة أبارث 595 كومبيتيزيوني الرائعة، الحصول على راحة من منازلهم باستخدام كمبيوتر أو حاسوب محمول أو أي جهاز إلكتروني محمول.

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نوافذ منبثقة



وأثناء التصفّح، سيصادف العملاء نوافذ منبثقة حول صالة العرض تزوّدهم بمعلومات عن العلامة والمنتج إضافة إلى صور ومقاطع فيديو وروابط تنقلهم إلى صفحات المنتج الأساسية على الموقع الإلكتروني الخاص بفيات دبي.

ومباشرة من الهاتف المتحرّك، يمكن الوصول أيضاً إلى تجربة اللفات السريعة الافتراضية على متن أبارث 595 كومبيتيزيوني على حلبة دبي أوتودروم من خلال رابط تم وضع علامة عليه داخل الجولة الافتراضية، مما يوفر رؤية شاملة 360 درجة للتسارع المشوّق والهدير الرائع الصادر عن عادم ريكورد مونزا الشهير. ويمكن بسهولة تعميم رابط الويب الخاصّ بتجربة الجولة الافتراضية للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني، ويمكن استخدام المحتوى والأصول المطورة خصيصاً لتجربة الجولة الافتراضية في وضع التجوّل الافتراضي من خلال خرائط جوجل، ويمكن بالتالي لأي متصفح فضولي يستخدم خرائط جوجل؛ للوصول إلى صالة العرض على الفور.

يتم إطلاق تجربة الجولة الافتراضية بالتوازي مع إطلاق مجموعة فيات كرايسلر للسيارات مفهوم iShowroom مما يتيح للعملاء تجربة صالة عرض رقمية شاملة وغامرة تجعل تجربة شراء سياراتهم ممتعة، وغنية بالمعلومات، والأهم من ذلك أنها آمنة.

الجولة الافتراضية في صالة العرض مُتاحة عبر الرابط التالي



«جمعة الماجد»



وعلى نفس الصعيد، أعلنت مؤسسة جمعة الماجد- الوكيل الحصري لشركة «هيونداي موتورز» في الإمارات- عن إطلاق صالة عرض افتراضية؛ لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات الشراء وحجز تجارب القيادة عبر الإنترنت؛ حرصاً منها على مواكبة التوجه الرقمي من مختلف فئات عملائها.

وتسعى الشركة من وراء إطلاق الخدمة الرقمية إلى تقديم تجربة افتراضية مباشرة لزيارة صالة العرض، كما تتيح لعملائها الاطلاع على المواصفات الشاملة لكل سيارة، ورؤية الموديلات والإلمام بكافة التفاصيل من الخارج والتصميمات الداخلية.

وقال سليمان الزبن، مدير عام «هيونداي الإمارات»: «إن سلامة عملائنا تمثل أولويتنا القصوى، ويهدف توفير صالة العرض الافتراضية الجديدة إلى إتاحة الفرص لهم؛ لاستكشاف واختيار سيارات «هيونداي» المفضلة لديهم براحة تامة من منازلهم. ويعكس ذلك التزامنا إزاء تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستويات الجودة لعملائنا، وتغطي الخدمة الرقمية مختلف المراحل في رحلة العميل، بدءاً من استكشاف الخيارات واختبار السيارة افتراضياً بدعم من الخبراء عبر الاتصال المرئي، وفي النهاية طلب اختبار القيادة».

وتضمن صالة العرض الافتراضية رحلة ثرية لزوارها، لاسيما أنها تتضمن أيضاً خيار المكالمات المرئية عبر الفيديو، وتمكين العملاء من حجز مكالمات؛ للحصول على شرح مفصل حول ميزات مختلف الطرازات براحة تامة من منازلهم، وطلب المزيد من المساعدة عند الحاجة. وسيكون بإمكانهم أيضاً مناقشة الاستفسارات مباشرة مع المتخصصين في صالة العرض. ويأتي إطلاق صالة العرض الافتراضية، ليؤكد التزام مؤسسة جمعة الماجد إزاء تحسين تجربة العملاء باستمرار، وتعزيز العلاقات الجيدة مع المشترين.



تجربة الجولة الافتراضية



باستخدام أحدث تقنيات المسح الرقمي وتقنية الواقع الافتراضي، تنقل تجربة الجولة الافتراضية (VTE) العملاء المحتملين إلى صالة العرض عبر مستعرض ويب (باستخدام حاسوب شخصي أو هاتف ذكي أو جهاز لوحي) أو سماعة رأس للواقع الافتراضي، كما ولو حضروا شخصياً إلى صالة العرض.

وتقدّم هذه الجولة الغامرة ثلاثية الأبعاد مع تغطية شاملة 360 درجة وبدقة وضوح 4K عدداً من الوضعيات بما في ذلك وضعية المجسّم الافتراضي، ومخطّط الأرضية، ونقاط العلامة / والنوافذ المنبثقة، والتي توفر نظرة عامة شاملة على كامل صالة العرض. ويمكن للعملاء التنقل في جميع أنحاء صالة العرض باستخدام نقاط العلامات، والتوقّف لمشاهدة كل سيارة معروضة مع مشاهد خارجية وداخلية للسيارة بزاوية 360 درجة. وستتضمن كل مركبة إشارات قابلة للنقر تعمل على تشغيل الصور ومقاطع الفيديو والكتيبات، إضافة إلى روابط لحجز تجارب القيادة أو الاتصال بفريق المبيعات.