أصول البنوك الوطنية تنمو 4.7% إلى 2.82 تريليون درهم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

نمت أصول البنوك الوطنية في الإمارات بحوالي 4.7% منذ بداية العام، و0.6% على أساس شهري في أغسطس إلى 2.82 تريليون درهم (87.9% من أصول القطاع المصرفي). وفي المقابل نمت الأصول الإجمالية للبنوك الأجنبية العاملة في الدولة بحوالي 3.5% منذ بداية العام، وبنحو 1.3% على أساس شهري في أغسطس لتصل إلى 408.7 مليار درهم.

وبحسب أحدث المؤشرات البنكية من مصرف الإمارات المركزي، فقد نما إجمالي الائتمان من البنوك الوطنية بحوالي 0.2% على أساس شهري في أغسطس الماضي، مقابل تراجع 1.3% للأجنبية.

وسجلت البنوك الوطنية نمواً في الائتمان الإجمالي وصل إلى 2.7% منذ بداية العام، ليصل إلى 1.61 تريليون درهم. أما إجمالي الائتمان من البنوك الأجنبية فنما بحوالي 0.2% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 193.3 مليار درهم.

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وسجل الائتمان الموجه للقطاع الحكومي من البنوك الأجنبية العاملة في الدولة نمواً قياسياً وصل معدله إلى 54.3% منذ بداية العام، على الرغم من تراجعه في أغسطس الماضي على أساس شهري بحوالي 0.9%، ليصل مع نهاية أغسطس إلى 10.8 مليار درهم، وفي الوقت نفسه سجل ائتمان القطاع الحكومي من البنوك الوطنية تراجعاً منذ بداية العام بحوالي 2.1%، على الرغم من ارتفاعه بحوالي 1.4% على أساس شهري في أغسطس الماضي إلى 245.1 مليار درهم.

وتراجع ائتمان القطاع الخاص من البنوك الأجنبية بحوالي 2.1% على أساس شهري، مقابل تراجع 0.2% من البنك الوطنية. ووصل التراجع في ائتمان القطاع الخاص من البنوك الأجنبية إلى 2.5% منذ بداية العام الجاري، مقابل تراجع 0.1% من الوطنية.

ونمت الودائع لدى البنوك الوطنية بحوالي 0.4% على أساس شهري، و0.8% منذ بداية العام إلى 1.67 تريليون درهم، وفي المقابل نمت الودائع لدى البنوك الأجنبية بحوالي 1.9% على أساس شهري، و7% منذ بداية العام إلى 226.9 مليار درهم.

وتراجعت الودائع الحكومية لدى «الأجنبية» 9.1% منذ بداية العام، وحوالي 41.2% على أساس شهري إلى مليار درهم، مقابل 1.7 مليار درهم في يوليو 2020. وبحسب بيانات «المركزي»، فقد تراجعت الودائع الحكومية لدى البنوك الوطنية بحوالي 6.9% منذ بداية العام، و0.6% على أساس شهري إلى 279 مليار درهم