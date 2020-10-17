«كاديلاك إسكاليد» تتابع تألّقها



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمحورت المزايا الأساسية لعلامة «كاديلاك» التجارية باستمرار حول عنصري الفخامة والأناقة. وهناك العديد من العبارات الشهيرة التي تم ذِكر «كاديلاك» فيها بشكل واضح، ولا تزال تلقى أصداءً واسعة بين أوساط الكثير من الناس، مثل تلك التي قالتها المغنّية الأمريكية إيتا جايمس: طالما أني أركب في سيارة «كاديلاك» كبيرة وأرتدي ثياباً جميلة... فإن هذا كل ما يهمّني. وتشكّل مركبة «إسكاليد» أفضل تعبير عن هذا الرابط الوثيق بالنسبة للكثيرين.

وبعد نحو 22 سنة على تقديمها للمرّة الأولى في فعالية «Pebble Beach Concours d'elegance»، تتابع «كاديلاك إسكاليد» مسيرتها كأيقونة ضمن الثقافة الشعبية، حيث تحدّد معايير فئة المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV) وكيفية تألّقها، ليس على الطرقات فحسب، بل على الشاشات أيضاً.