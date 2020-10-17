«Bentley» تنجز مرحلة رئيسية في تشييد مرفق للاختبارات الهندسية

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احتفلت «Bentley Motors»رسمياً بتثبيت الدعامة الأخيرة ضمن عملية إنشاء مرفق حديث ومتطوّر للاختبارات الهندسية بالمقرّ الرئيسي للشركة في كرو بالمملكة المتحدة، ما يشير إلى قرب موعد انتهاء أعمال الإنشاءات، حيث قام أعضاء من مجلس إدارة «Bentley» للتصنيع والهندسة بغرس شجرة سنديان بريطانية أصيلة بدل تركيب الدعامة الأخيرة التقليدية، ما يشير إلى إرساء الجذور للمستقبل.

وقال ماثياس رايب، عضو مجلس الإدارة للهندسة: هذه المنشأة الجديدة ستعزّز أكثر مقرّ مصنعنا الحديث ضمن قطاع السيارات، وستمكّننا من تحقيق النمو مع تطلّعنا نحو جعل مجموعة طرازاتنا كهربائية.

وقال بيتر بوش، عضو مجلس الإدارة للتصنيع: إن هذا الأمر يعزّز في الوقت ذاته تركيزنا على البيئة، خصوصاً بعد قيامنا بغرس 100 شجرة السنة الماضية.