شكرا لقرائتكم خبر عن «Bentley» تنجز مرحلة رئيسية في تشييد مرفق للاختبارات الهندسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
احتفلت «Bentley Motors»رسمياً بتثبيت الدعامة الأخيرة ضمن عملية إنشاء مرفق حديث ومتطوّر للاختبارات الهندسية بالمقرّ الرئيسي للشركة في كرو بالمملكة المتحدة، ما يشير إلى قرب موعد انتهاء أعمال الإنشاءات، حيث قام أعضاء من مجلس إدارة «Bentley» للتصنيع والهندسة بغرس شجرة سنديان بريطانية أصيلة بدل تركيب الدعامة الأخيرة التقليدية، ما يشير إلى إرساء الجذور للمستقبل.
وقال ماثياس رايب، عضو مجلس الإدارة للهندسة: هذه المنشأة الجديدة ستعزّز أكثر مقرّ مصنعنا الحديث ضمن قطاع السيارات، وستمكّننا من تحقيق النمو مع تطلّعنا نحو جعل مجموعة طرازاتنا كهربائية.
وقال بيتر بوش، عضو مجلس الإدارة للتصنيع: إن هذا الأمر يعزّز في الوقت ذاته تركيزنا على البيئة، خصوصاً بعد قيامنا بغرس 100 شجرة السنة الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر «Bentley» تنجز مرحلة رئيسية في تشييد مرفق للاختبارات الهندسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.