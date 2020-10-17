«جاكوار XE».. تكنولوجيا متصلة جديدة مع الطاقة الهجينة الخفيفة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبحت «جاكوار XE» الآن مزودة بخيار مجموعة نقل الحركة الكهربائية، وبأحدث التقنيات التكنولوجية المتصلة. للمرة الأولى في سيارة جاكوار XE، يتوفر خيار الجيل الأحدث من محرك «إنجينيوم» الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر مع تكنولوجيا السيارات الكهربائية الهجينة الخفيفة (MHEV) الحديثة؛ لتحقيق المزيد من الكفاءة.

وداخل السيارة، يضمن نظام الترفيه والمعلومات الفائق ثنائي الشريحة «بيفي برو» الاتصال الدائم لسيارة XE، مع واجهة جديدة سهلة الاستخدام؛ تسهل على السائقين استعراض المعلومات.

أما التصميم الخارجي، الذي شهد تحديثات واسعة عند تقديم سيارة XE الجديدة العام الماضي، فيتميز بذات التصميم العريض للشبك والمصد الأماميين، ما يؤدّي إلى مظهرٍ أكثر ثباتاً. ويتميز الشبك الأمامي بتصميم شبكي متداخل مع المظهر الجانبي المنحني - المشترك مع سيارة I-PACE الكهربائية بالكامل - الذي يبرز القوة في التصميم.