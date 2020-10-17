شكرا لقرائتكم خبر عن «شيفروليه كورفيت ستينجراي».. معيار جديد للأداء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتميّز «شيفروليه كورفيت ستينجراي» للعام 2020 بكونها غيّرت المشهد العام فيما يتعلّق بسيارات الأداء العالي. ومع تصميم غير مسبوق بمحرّك وسطي وقوّة هائلة تبلغ 495 حصاناً، بالإضافة للقيمة الاستثنائية التي توفرها.

ويتمثّل التغيير الأبرز في «كورفيت ستينجراي» للعام 2020 بموضع المحرّك. فهي أول «كورفيت» على الإطلاق تقوم على تصميم بمحرّك وسطي.

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