شكرا لقرائتكم خبر عن «نيسان RE-LEAF» توفّر مصدر طاقة متنقلاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس: ”الخليج 365” كشفت «نيسان» عن سيارة اختبارية كهربائية بالكامل معدة للاستجابة للطوارئ ومصممة لتوفير مصدر طاقة متنقل في حالات الكوارث الطبيعية أو الأحوال الجوية القاسية.

ويعتمد الطراز الأولي من «RE-LEAF» على سيارة الركاب «ليف»، وهي أول سيارة كهربائية يتم إنتاجها بكميات كبيرة في العالم.

فإلى جانب التعديلات التي تتيح التنقل على الطرق المغطاة بالحطام، تتميز «RE-LEAF» بمقابس مقاومة للعوامل الجوية مثبتة مباشرة على المقصورة الخارجية للسيارة، وتتيح تشغيل أجهزة ال110 إلى 230 فلطاً، بواسطة بطارية الليثيوم أيون عالية السعة المزودة بها.

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