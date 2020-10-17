وول ستريت توقف مسلسل التراجع بدعم مبيعات التجزئة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي الجمعة محققًا أول مكاسب يومية له في أربع جلسات بعد صدور بيانات قوية للمستهلكين في الولايات المتحدة لينهي أسبوعاً متقلباً، على اتجاه صاعد.

وزادت مبيعات التجزئة الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر/ أيلول، لتكمل مسيرة ربع سنة من النشاط الاقتصادي القوي، لكن التعافي من الركود في مفترق طرق، إذ تتضاءل الأموال لدى الحكومة وتزيد وتيرة الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في أنحاء البلاد.

فقد قفزت مبيعات التجزئة 1.9 بالمئة في الشهر الماضي، إذ قالت وزارة التجارة الأمريكية الجمعة إن المستهلكين اشتروا سيارات وملابس وتناولوا الطعام خارج المنازل وأنفقوا على ممارسة الهويات.

وأغلق مؤشر داو جونز مرتفعاً 112.11 نقطة أو 0.4% عند 28606.31 نقطة. وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز على مكاسب صغيرة، وأغلق عند 3483.81 نقطة، بينما أنهى مؤشر ناسداك المركب اليوم منخفضا بنسبة 0.4% عند 11671.56 نقطة.

وتخلت الأسهم عموماً عن معظم مكاسبهم في الساعة الأخيرة من التداول مع عودة مسار البيع للضغط على أسهم التقنية.

وحقق كل من مؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز مكاسب أسبوعية ثالثة على التوالي وسجل مؤشر ناسداك سلسلة مكاسب على مدى أربعة أسابيع.