تراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الإيطالي.. والسبب بكتيريا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت إيطاليا التي تعد ثاني أكبر مصدّر لزيت الزيتون في العالم، تراجعاً في إنتاجها لهذا العام بمعدل الربع، وفق ما أفادت به جمعية زراعية، الجمعة، وذلك بسبب سيطرة الطقس السيئ وانتشار بكتيريا قاتلة.

ويقدر إنتاج إيطاليا من زيت الزيتون لهذا العام بـ270 ألف طن؛ أي بانخفاض بنسبة 26%، مقارنة بعام 2019، وذلك بسبب تراجع الإنتاج في منطقة بوليا الجنوبية التي تعطي عادة نحو نصف إنتاج البلاد، بحسب بيان لجمعية «كونفاجريكولتورا».

وتستحوذ إيطاليا على نحو 15% من سوق زيت الزيتون العالمي، وقد عانت هذا العام من التغير السريع في المناخ إلى عواصف البَرَد في الجنوب والجفاف، في حين قضت بكتيريا الزيليلا على معظم بساتين الزيتون في منطقة سالينتو في بوليا.

كما انتشرت البكتيريا المعروفة باسم «جذام شجرة الزيتون» جنوبي أوروبا. وقالت «كونفاجريكولتورا» إن الوضع أفضل من حيث النوعية والكمية في مناطق الوسط والشمال، على الرغم من أن هذه المناطق لا تمثل سوى 20% من إجمالي الإنتاج.

وتصدر إيطاليا نحو ثلث إنتاجها من زين الزيتون إلى الولايات المتحدة، وتأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بنسبة 13%، تليها اليابان وفرنسا.

وتبيع إيطاليا زيت الزيتون بسعر أعلى بنحو 60% من إسبانيا التي تنتج 45% من الإنتاج العالمي.

(أ ف ب)