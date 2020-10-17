شكرا لقرائتكم خبر عن تحسّن معنويات المستهلكين الأمريكيين في أكتوبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خلص مسح نشرت نتائجه الجمعة إلى أن معنويات المستهلكين الأمريكيين ارتفعت إلى قمة سبعة أشهر في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، إذ طغت زيادة في التوقعات بتحسن الآفاق الاقتصادية في المستقبل على تغير في اتجاه تقييمات الأوضاع الحالية.

وقال قسم مسوح المستهلكين بجامعة ميشيجان إن القراءة الأولية لمؤشره في أكتوبر/ تشرين الأول ارتفعت إلى 81.2 نقطة من قراءة نهائية عند 80.4 في سبتمبر/ أيلول.

وهذه أعلى قراءة منذ مارس/ آذار وتتخطى قليلا متوسط توقعات اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز عند 80.5 نقطة.

(رويترز)

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