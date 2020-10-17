سهم هيرتز يقفز 178%.. هل نجحت شركة تأجير السيارات في إبعاد شبح الإفلاس؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رتبت شركة هيرتز القابضة حزمة تمويل جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار لمساعدة عملاق تأجير السيارات الأمريكي على إعادة التنظيم أثناء مواصلة إجراءات الحماية من الإفلاس. وعلى الإثر قفز سعر سهم الشركة بأكثر من الضعف.

وقالت الشركة الجمعة إنه إذا حصل قرض الإفلاس على موافقة المحكمة، فستقدم مجموعة من المقرضين للشركة الأموال بسعر فائدة أولي يبلغ 7.25 نقطة مئوية فوق سعر الفائدة بين البنوك في لندن. وستجمع المجموعة أيضاً مبلغاً غير معلوم من الرسوم. ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن المقرضين الذين وقعوا خطاباً يلتزمون فيه بتمويل القرض يشملون شركات أبولو وديناميتر كابيتال وسيلفر بوينت.

وارتفع سهم هيرتز خلال جلسة الجمعة بنسبة 178% ليتداول عند 2.86 دولار.

وقالت هيرتز في بيان إنه يمكن استخدام ما يصل إلى مليار دولار من الدين لشراء سيارات في الولايات المتحدة وكندا، بينما يمكن استخدام ما يصل إلى 800 مليون دولار لدعم رأس المال العامل وأغراض عامة للشركات.

ويعتبر القرض المقترح علامة على أن كبار المقرضين واثقون من قدرة هيرتز Hertz على إعادة التنظيم والسداد.

وقالت هيرتز في أوراق المحكمة إن القرض يستحق في نهاية عام 2021 وله عدد محدود من القيود التي قد تتسبب في التخلف عن السداد. وبموجب الاتفاق على الشركة تقديم خطة إعادة تنظيم بموجب الفصل 11 بحلول 1 أغسطس/آب 2021.

وأعلنت هيرتز إفلاسها في مايو/أيار الماضي عندما تسبب الإغلاق شبه الكامل لصناعة السفر العالمية في انخفاض حاد في الطلب على تأجير السيارات. على الرغم من التقدم بطلب حماية من الدائنين بموجب الفصل 11، والذي من شأنه أن يقضي عادةً على المساهمين، ظل سعر سهم هيرتز مرتفعاً لدرجة أن الشركة حاولت دون جدوى بيع الأسهم لتمويل القضية.

وذكرت بلومبيرج في وقت سابق أن شركة تأجير السيارات كانت تتفاوض مع الدائنين بشأن حزمة قروض محتملة للحصول عليها من خلال عملية إعادة التنظيم. ويحتاج التمويل الجديد إلى موافقة قاضي الإفلاس، ومن المقرر عقد جلسة استماع في 29 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. (بلومبيرج)