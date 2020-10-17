باريس تدعو إلى عقوبات أوروبية مضادة على واشنطن في خلاف «بوينج وإيرباص»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حضّ وزير المال الفرنسي برونو لو مير، الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على الولايات المتحدة في إطار الخلاف حول المساعدات الحكومية المقدمة لشركتي «بوينج» و«إيرباص».

وقال لو مير لتلفزيون «بي أف أم» الفرنسي الجمعة: «لقد منحتنا منظمة التجارة العالمية إمكانية الرد، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة إنه سيواصل الرد؛ لذا فإن لدى أوروبا إمكانية فرض عقوبات في ما يتعلق بهذا الخلاف بين بوينج وإيرباص، ويجب أن تستعد. يجب أن تقرر».

وأشارت بروكسل إلى أنها تسعى إلى حل ودي، لكن لو مير وصف مسألة الرسوم بأنها «خيار سياسي رئيسي (..) لمعرفة ما إذا كنا لا نزال عاجزين عن مواجهة العقوبات الأمريكية، أو ما إذا كنا قادرين على إظهار قوتنا عندما يسمح لنا القانون بفعل ذلك».

وأصر لو مير على أن «أوروبا يجب أن تستعد لفرض عقوبات على الولايات المتحدة؛ لأن لها الحق؛ ولأنها تتمتع بالقوة»، مضيفاً أن ترامب أشار إلى أن واشنطن سترد بفرض رسوم إذا فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على السلع الأمريكية.

وقضت منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، بأن بروكسل بوسعها فرض رسوم جمركية بقيمة 4 مليارات دولار على الواردات الأمريكية رداً على المساعدة الأمريكية غير القانونية لشركة بوينج الأمريكية.

وفي العام الماضي سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7,5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية، بسبب دعم بروكسل لإيرباص.

وكان القرار أحدث تطور في الخلاف المستمر منذ 16 عاماً بين واشنطن وبروكسل، بشأن دعم مصنعي الطائرات. وقال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، إنه يريد تسوية عبر التفاوض مع الولايات المتحدة، وتجنب «جولات ضارة من الإجراءات والتدابير المضادة».

كما دعا الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية فرانك ريستر، الثلاثاء، إلى اتفاق ودي بين واشنطن وبروكسل عن طريق التفاوض.