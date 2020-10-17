شركة النفط اليمنية تعلن وصول سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أعلنت شركة النفط اليمنية، الجمعة، وصول سفينة محملة بالوقود إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، كان تحالف العدوان محتجزاً لها منذ نحو 200 يوم في البحر الأحمر.
واوضح المدير التنفيذي لشركة النفط في صنعاء عمار الأضرعي، إن “السفينة داماس وصلت إلى ميناء الحديدة، بعد احتجاز من قبل التحالف لمدة 200 يوم”.
وبحسب الأضرعي، تحمل السفينة داماس “29 ألفا و491 طنا من مادة الديزل”.
وكانت وزارة النفط أكدت الإثنين الماضي، إن الوضع في العاصمة صنعاء وصل إلى مرحلة سيئة جداً، بسبب أزمة الوقود الخانقة المستمرة من 4 أشهر.
واتهمت الوزارة دول العدوان بقيادة السعودية باحتجاز 17 سفينة مشتقات نفطية، ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.
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