شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: همنا الأول فى أزمة كورونا هو الحفاظ على العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إن الصناعة بها الكثير من التحديات، وأهم شيء لدى هو التواصل مع أصحاب الصناعات، حتى أرصد مشاكلهم، ليس بالاعتماد على التقارير أو التحليلات، فحينما ألتقى برجال الصناعة بنفسى أرصد مشاكلهم، وهناك الكثير من التنسيق كثير من الوزارة والجهات المشاركة، والدولة تسير على نهج دعم وتشجيع الصناعات.

وتابعت نيفين جامع خلال مداخلة ببرنامج "المصرى أفندى"، على القاهرة والناس، مع الإعلامى محمد على خير، أن رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع ضم وزارة الطاقة والمالية والصناعة، للبحث عن أوجه الدعم والصناعات، حتى نخرج من النطاق التقليدى للصناعة.

وأضافت، جائحة كورونا لم تصب مصر فقط، ولكنها أصابت العالم، ورغم ذلك تعتبر مصر اجتازت الأزمة بسلام، فحاولنا الحفاظ على عمالة المصانع، ولم نقم بالإغلاق الكامل، وقمنا باتخاذ إجراءات احترازية كثيرة.

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وأكدت، هدفى أن تعمل كافة المصانع بكامل طاقتها، بسبب التراجع الذى أصاب بعض المصانع نظرا لظروف السوق، وأن نعمل على الحد من الواردات، وأن يعمل الـ 13 مجمع بكامل طاقتهم، وأن نصل بمعدل صادرتنا أضعاف الموجود.

وأستطردت، فتحت ملفا صناعة الغزل والنسيح والحديد بعد أن ظلا مغلقين، فهناك شبه استقرار فى صناعة الحديد، وهناك أيضا بعض المشكلات التى تغلبنا عليها فى الفترات الماضية، فيما يخص استيراد المادة الخام، أما الغزل والنسيح فنحن متأكدين أن للقطاع الخاص دور كبير به، فمنظومة الملابس الجاهزة كبيرة تحتاج إلى مصممين ونظام مختلف.

واختتمت نيفين جامع، هناك مصانع تأثرت، ولكن لا يوجد مصانع أغلقت، وبنسبة كبيرة لا يوجد عمالة فقدت وظيفتها.