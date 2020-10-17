شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى الابتكار: التحول الرقمى يخلق تنافسية لتوطين تكنولوجيا توفر فرص عمل جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور نزار سامى استشارى الابتكار وإدارة التكنولوجيا، إن خطة 2030 هي أن تكون مصر ذات اقتصاد تنافسى قادر على الابتكار والمعرفة باستغلال كل الإمكانيات بغرض حياة أفضل للمصريين، وهى المحرك لعمليات التحول الرقمى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أنه يجب العمل على تغيير مهارات طالب العمل بما يتواءم مع التحول الرقمى، موضحا أن التحول الرقمى يخلق نوعا من التنافسية لتوطين واستخدام التكنولوجيا بما يوفر فرص عمل جديدة.

وأكد استشارى الابتكار وإدارة التكنولوجيا، أن استخدام التكنولوجيا وسيلة قد تلغى الوظائف التقليدية البعيدة عن التقنيات الحديثة.