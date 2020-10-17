شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع وتحقق مكاسب هذا الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية مما دفع "وول ستريت" لتحقيق مكاسب أسبوعية.



وأظهرت بيانات صادرة في الولايات المتحدة ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%.



وسجلت القراءة الأولى لثقة المستهلكين الصادرة عن مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاعا إلى 81.2 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأعلى منذ مارس/آذار.



كان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أبلغ وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" برفع حجم الحزمة المالية المقترحة إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار من أجل تمريرها عبر الكونجرس.

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وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 0.2% أو ما يعادل 8 سنتات وأغلقت جلسة نيويورك عند 40.88 دولار للبرميل، وسجل الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 0.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 41.05 دولار وأقل سعر عند 40.08 دولار.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.5% أو ما يعادل 23 سنتا وأغلقت جلسة لندن عند 42.93 دولار للبرميل، وحقق ماسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى سعر عند 43.2 دولار وأقل سعر عند 42.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 112 نقطة) إلى 28606 نقاط، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.1%، وبلغ أعلى مستوى عند 28842 نقطة وأقل مستوى عند 28570 نقطة.



وارتفع مؤشر "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% إلى 3484 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 3515 نقطة وأقل مستوى عند 3480 نقطة.



وتراجع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 42 نقطة) إلى 11671 نقطة، وحقق مكاسب اسبوعية بنسبة 0.8%، وبلغ أعلى مستوى عند 11872 نقطة وأقل مستوى عند 11648 نقطة.