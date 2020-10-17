شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تنهي الجلسة على انخفاض رغم بيانات الصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات يوم الجمعة رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وانتعاش الصادرات الأمريكية من السلع الزراعية.



وكانت الصويا قد ارتفعت في بداية الجلسة بدعم من قوة الطلب والمخاوف من جفاف الطقس في البرازيل، لكنه تحول إلى الانخفاض لاحقا وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين.



وذكرت وزارة الزراعة الأمريكية في تقريرها الأسبوعي بأنها حققت مبيعات من الصويا بلغت 2.631 مليون طن، وهو ما تجاوز توقعات المحللين بمبيعات تتراوح بين 1.5 مليون طن و2.2 مليون طن.

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وعلاوة على ذلك، باعت شركات تصدير أمريكية خاصة 391.150 ألف طن من الصويا لجهات معلومة، بحسب بيان الوزارة.



على صعيد آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 1.1% إلى 10.5 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر عند 10.70 دولار وأقل سعر عند 1048 دولار.