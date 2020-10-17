شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" تطالب المستثمرين بالالتزام ببرنامج تشغيل المصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، المستثمرين المخصص لهم أراضي صناعية عامي (2016/2017) في المناطق الصناعية بمدن (بدر-العاشر من رمضان-برج العرب-السادات-وغيرها) بضرورة الالتزام بكافة الشروط الواردة بكراسة الطرح، وعلى رأسها؛ أولاً: الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصانع، وفقاً لما هو محدد تفصيلاً بكراسة الشروط، ثانياً عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملاً وفقاً للمدة المحددة بكراسة الطرح.

وأكدت هيئة التنمية الصناعية، في إعلان للمستثمرين، أن أي تصرف يتم خلاف ذلك لن يعتد به وسكون غير نافذ في كمواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص، وستقوم بإلغائه وسحب الأرض فوراً، دون أدنى مسئولية على الهيئة تجاه من يتم التصرف له بالمخالفة لشروط التخصيص.

وعين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أركان حرب محمد السيد فاضل الزلاط، يوم 29 يوليو الماضي، رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اعتباراً من 5 أغسطس لعام 2020، وذلك لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد.

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وبعد تعيينه أجرى محمد الزلاط ، عدة اجتماعات مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، كما عقد لقاءات مع محافظين آخرها مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد والذي استعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة بالمحافظة وزيادة التعاون بين الهيئة والمحافظة من أجل المزيد من الاستثمارات.

ومنتصف شهر أغسطس الماضي، عرضت نيفين جامع ، وزيرة التجارة والصناعة، خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية، وذلك خلال اجتماعها بلجنة الصناعة في البرلمان، مشيرة إلى أن الهيئة تعد إحدى الأذرع الرئيسية للوزارة في تقديم خدمات لمجتمع الصناعة.

وأكدت جامع ،أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضٍ أو منشآت لمستثمرين غير جادين، خاصة في ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.