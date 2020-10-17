شكرا لقرائتكم خبر عن معهد التخطيط القومى: الدين العام المصرى في حده الآمن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عصام الجوهرى عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومى، إن الدين العام المصرى في حده الآمن، لأنه يحتوى على الدين الخارجي والدين الداخلى، ففي يونيو 2019 كان حوالى 90% من الناتج المحلى الإجمالى، حيث معظم دول العالم تتراوح نسبة الدين العام من الناتج المحلى إلى 100 % وبعض الدول تصل إلى 300%.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "المواجهة"، على فضائية "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية لما جبريل، أن الدين الخارجي كان 112 مليار دولار، وانخفض إلى 108 مليار دولار، حيث يمثل 31.7% من الناتج المحلى.
وأشار عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومى، إلى أن المؤسسات الدولية تتحدث عن أن نسبة 60 % من الناتج المحلى تكون مرحلة خطرة، حيث أن تركيا تمثل الديون الخارجية 57 % من الناتج المحلى لها.
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