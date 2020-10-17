شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على خسائر أسبوعية بنحو 3% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات يوم الجمعة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن سجل خسائر أسبوعية في الوقت الذي صدرت فيه بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات في الولايات المتحدة عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%، وسجلت القراءة الأولى لثقة المستهلكين الصادرة عن مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاعا إلى 81.2 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأعلى منذ مارس/آذار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:23 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.8% أو ما يعادل 18 سنتا إلى 24.405 دولار للأوقية، وسجل المعدن خسائر أسبوعية بنسبة 2.8%، وبلغ أعلى سعر اليوم عند 24.660 دولار في حين سجل أقل سعر عند 24.185 دولار.