شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع قليلاً رغم تصريحات سلبية من "جونسون" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الجمعة على نحو هامشي رغم التصريحات السلبية التي أطلقها رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون".



وذكر "جونسون" بأن بلاده تتجه نحو الخروج من الاتحاد الجمركي والسوق الأوروبية الموحدة في ظل عدم التوصل إلى اتفاق مرن يعيد صياغة العلاقات بين لندن وبروكسل عقب تنفيذ "بريكست".

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يأتي ذلك بعد مطالبات زعماء الاتحاد الأوروبي بتقييم سير المفاوضات طويلة المدى مع المملكة المتحدة بشأن مستقبل العلاقات بعد الخروج من التكتل الموحد.



وبالتزامن مع ذلك، هناك مخاوف من تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي واستمرار هذه الأزمة في التفشي وعودة قيود الإغلاق ببعض دول أوروبا لا سيما المملكة المتحدة وفرنسا.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.2924، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2962 في حين سجل أقل سعر عند 1.2869.