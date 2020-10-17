شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع طفيف لكنه يسجل خسائر أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة على نحو طفيف تزامنا مع انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، لكن المعدن سجل خسائر أسبوعية.



وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%، وسجلت القراءة الأولى لثقة المستهلكين الصادرة عن مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاعا إلى 81.2 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأعلى منذ مارس/آذار.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:49 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.1% أو 2.50 دولار إلى 1906.40 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس خسائر أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى في جلسة اليوم عند 1918.7 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1901.1 دولار.