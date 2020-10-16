شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع الماضى ..و"السعودية" تربح 9.3 مليار ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين أداء بورصات الخليج، خلال الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 1.68% رابحاً 141.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8553.79 نقطة، وربح رأس المال السوقي 9.33 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.2 تريليون جنيه، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، وزاد المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.33% رابحاً 19.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1477.87 نقطة.

كما ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.9% رابحاً 41.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4554.37 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.51 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.14 مليار درهم، فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.8% خاسراً 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2194.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.78 مليار درهم ليغلق عند مستوى 308.61 مليار درهم.

وهبط المؤشر العام لسوق مسقط، للأسبوع السادس على التوالي، بنسبة 0.29% خاسراً 10.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3593.63 نقطة، فيما ربح رأس المال السوقي 200.99 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.089 مليار ريال، وسيطر اللون الأحمر على بورصة قطر.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسي، للأسبوع الثالث على التوالي، بنسبة 1.68% رابحاً 141.24 نقطة ليغلق عند مستوى 8553.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.5 مليار سهم بقيمة 61.22 مليار ريال، وربح رأس المال السوقي 9.33 مليار ريال ليغلق عند مستوى 9.2 تريليون جنيه.

وصعد 16 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 2.76%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.77%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 1.44%، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 2.41%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.38%.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6377.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحاً 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.23 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 22.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4457.71 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.68% رابحاً 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.57 نقطة. بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، للأسبوع الثاني على التوالي، إذ صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.07% رابحاً 4.63 نقطة ليغلق عند مستوى 6377.45 نقطة، وقفز مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% رابحاً 10.48 نقطة ليغلق عند مستوى 5735.23 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.52% رابحاً 22.84 نقطة ليغلق عند مستوى 4457.71 نقطة، كما ارتفع "رئيسي 50" بنسبة 0.68% رابحاً 30.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4519.57 نقطة.

وبلغ حجم التداول 2 مليار سهم بقيمة 315.13 مليون دينار عبر تنفيذ 73.71 ألف صفقة، وربح رأس المال السوقي 62 مليون دينار ليغلق عند مستوى 33.292 مليار دينار.

بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.33% رابحاً 19.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1477.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 30.40 مليون سهم بقيمة 4.39 مليون دينار بحريني. بورصة البحرينارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 1.33% رابحاً 19.42 نقطة ليغلق عند مستوى 1477.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 30.40 مليون سهم بقيمة 4.39 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.05% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.62%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.81%، مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بنسبة 1.76%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 0.73% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) بنسبة 0.75%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.17%.

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بورصة أبوظبي بورصة أبوظبي ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.9% رابحاً 41.87 نقطة ليغلق عند مستوى 4554.37 نقطة، وربح رأس المال السوقي 5.51 مليار درهم ليغلق عند مستوى 682.14 مليار درهم.

وصعد ببورصة أبوظبي قطاع البنوك بنسبة نمو 1.3% مدفوعاً بسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 5.5%، سهم أبوظبي الأول بنسبة 0.5%، مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 2.9%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.8% مدفوعاً بصعود سهم شركة الدار العقارية بنسبة 1.9%.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.8% خاسراً 19.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2194.63 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 2.78 مليار درهم ليغلق عند مستوى 308.61 مليار درهم.

وهبط ببورصة دبي، قطاع البنوك بنسبة انخفاض 3% بضغوط هبوط سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 1.89%، بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 4.29%، فيما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.2% مدفوعاً بصعود سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 10.38%.





بورصة مسقطتراجع المؤشر العام لسوق مسقط، للأسبوع السادس على التوالي، بنسبة 0.29% خاسراً 10.58 نقطة ليغلق عند مستوى 3593.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.08 مليون سهم بقيمة 17.95 مليون ريال، فيما ربح رأس المال السوقي 200.99 مليون ريال ليغلق عند مستوى 20.089 مليار ريال.

وهبط ببورصة مسقط، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 0.72%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة انخفاض 0.66%، فيما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.3%.

وتصدر سهم "الحسن الهندسية" قائمة الأسهم المتراجعة بنسبة 33.33%، أعقبه سهم "الخليجية لخدمات الاستثمار" بنسبة 26.56% يليه سهم "جلفار للهندسة" بنسبة 12.77%، فيما تصدر سهم "العُمانية القطرية للتأمين" قائمة الأسهم المرتفعة بنسبة 15.29% أعقبه سهم "الأنوار لبلاط السيراميك" بنسبة 7.78%، يليه سهم "النهضة للخدمات" بنسبة 6.96%.





بورصة قطرتراجع المؤشر العام لبورصة قطر، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بنسبة 0.33% خاسراً 32.67 نقطة ليغلق عند مستوى 9999.46 نقطة، وخسر رأس المال السوقي 53 مليون ريال ليغلق عند مستوى 595.612 مليار ريال، وبلغ حجم التداول 1.24 مليار سهم بقيمة 2.19 مليار ريال عبر 41.47 ألف صفقة.

وهبط ببورصة قطر 3 قطاعات على رأسها قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.86%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.75%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.22%، فيما ارتفعت 3 قطاعات على رأسها التأمين بنسبة 3.23%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.41%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.02%، فيما استقر قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية عند مستوى الأسبوع السابق، وتراجع 31 سهماً ببورصة قطر على رأسها "الطبية" بنسبة 4.52%.