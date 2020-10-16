شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للعملة الأمريكية مع استمرار الترقب لتمرير الحزمة المالية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة في ظل استمرار الترقب في الأسواق لتمرير الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على اقتصاد الولايات المتحدة.



كان الرئيس "دونالد ترامب" قد أعلن الأسبوع الماضي وقف محادثات زعماء الكونجرس ومسؤولي إدارته بشأن الحزمة المالية الثانية لمواجهة تداعيات الفيروس التاجي وقرر تأجيل هذه المحادثات لما بعد انتخابات الرئاسة في نوفمبر/تشرين الثاني.

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وفي وقت سابق هذا الأسبوع، تقدمت إدارة "ترامب" بمقترح حزمة مالية بقيمة 1.8 تريليون دولار ثم أبلغ الرئيس الأمريكي وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" برفع قيمتها أعلى المستوى المذكور.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%، وسجلت القراءة الأولى لثقة المستهلكين الصادرة عن مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاعا إلى 81.2 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأعلى منذ مارس/آذار.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:24 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.