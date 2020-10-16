شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ثقة المستهلكين في أمريكا إلى أعلى مستوى منذ مارس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحسنت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أوائل الشهر الجاري على الرغم من استمرار القلق المتزايد بشأن أزمة فيروس "كورونا".

وسجلت القراءة الأولى لثقة المستهلكين الصادرة عن مسح مشترك بين جامعة "متشيجان" ووكالة "رويترز" ارتفاعا إلى 81.2 نقطة هذا الشهر، وهو المستوى الأعلى منذ مارس/آذار، من 80.4 نقطة في سبتمبر/أيلول بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 80.2 نقطة.

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