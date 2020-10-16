شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع بعد بيانات مبيعات التجزئة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الجمعة مدعومة بصدور بيانات اقتصادية إيجابية فضلا عن متابعة تطورات الحزمة المالية لمواجهة تداعيات كورونا.



وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أبلغ وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" برفع حجم الحزمة المالية إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار من أجل تمريرها عبر الكونجرس على أمل الاستفادة من تأثيرها قبيل انتخابات الرئاسة المرتقبة في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.



وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة في أمريكا بنسبة 1.9% خلال الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاعه بنسبة 0.7%، وصعد المؤشر بقيمته الأساسية – عند استثناء الطاقة والغذاء – بنسبة 1.5% في سبتمبر/أيلول مقارنة بتوقعات ارتفاعه بنسبة 0.4%.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 341 نقطة) إلى 28865 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.9% (ما يعادل 109 نقاط) إلى 11822 نقطة، في حين ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.9% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 3514 نقطة.