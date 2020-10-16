شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر سهم "مدينة نصر للإسكان والتعمير" صدارة قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 116.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 477.2 مليون جنيه، يليه سهم "البنك التجاري الدولي (مصر)" بحجم تداول بلغ 5.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 385.2 مليون جنيه.

وتصدر سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير، الأكثر تداولاً بالبورصة، للأسبوع الثاني على التوالي، بعد إعلانها عن تلقيها عروض من تحالفات مستثمرين مصرية وأجنبية (ليس من يبنهم شركة إعمار مصر) لشراء قطع أراضي بمساحات كبيرة (تزيد على 1.9 مليون متر مربع) بمشروعات الشركة، منوهة إلى أن هذه العروض محل دراسة الشركة والتفاوض مع المستثمرين راغبي الشراء.

وجاء فى المركز الثالث سهم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول بلغ 38.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول 301.4 مليون جنيه، ثم "مصر الجديدة للإسكان والتعمير" بحجم تداول 32.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 230.1 مليون جنيه، ثم " الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 51.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 192.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

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وفى المركز السادس "البنك المصري لتنمية الصادرات" بحجم تداول بلغ 15 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 192.3 مليون جنيه، ثم "إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 71.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 185.1 مليون جنيه، ثم "جي بي اوتو" بحجم تداول 57.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 165.9 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول 24 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 163.4 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "دايس للملابس الجاهزة" بحجم تداول بلغ 99.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 160.1 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا منها التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبا للمستثمرين.