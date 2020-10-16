شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية ومؤشر داو جونز الصناعى يصعد بنسبة 0.27% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة، بعدما أعلنت شركة فايزر إنها قدمت طلبا للاستخدام الطارئ للقاح تطوره لكوفيد-19 في وقت مبكر ربما في نوفمبر ، وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 76.52 نقطة أو ما يعادل 0.27 بالمئة إلى 28570.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.16 نقطة أو ما يعادل 0.29 % إلى 3493.50 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 47.96 نقطة أو ما يعادل 0.41 % إلى 11761.83 نقطة.