شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب والعملات اليوم الجمعة 16-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات ليسجل الذهب من عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 830 جنيهاً للجرام، بعدما نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1903.24 دولار للأوقية.

أسعار الذهب في مصر .. أسعار الذهب في مصر .. عيار 18: 711 جنيها عيار 21 : 830 جنيها عيار 24 : 949 جنيها كما استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 16-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، نظراً لعدم وجود تعاملات اليوم، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: Advertisements سعر الدولار اليوم: 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى: بلغ 18.29 جنيه للشراء،18.51 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى: بلغ 20.18 جنيه للشراء، 20.52 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى: عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى: بلغ 48.73 جنيه للشراء، و51.47 جنيه للبيع.

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