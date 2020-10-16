شكرا لقرائتكم خبر عن النيكل يرتفع بدعم من ضعف العملة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النيكل خلال تعاملات اليوم الجمعة وسط تراجع ملحوظ للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية ورغم التوقعات بفائض في المعروض العالمي من المعدن خلال العام الجاري.



وتتابع الأسواق عن كثب التطورات على صعيد محادثات الحزمة المالية الثانية لمواجهة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي، وذلك مع اقتراب انتخابات الرئاسة في الشهر المقبل.

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وذكرت المؤسسة الدولية لدراسات النيكل بأنها تتوقع تحقيق سوق النيكل العالمي فائضا في المعروض بحوالي 117 ألف طن خلال عام 2020، لكنها تتوقع تقلص هذا الفائض إلى 68 ألف طن عام 2021.



من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.5 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الفورية للنيكل بحلول الساعة 15:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.3% إلى 15597.2 دولار للطن، وذلك بعد إغلاق تعاملات أمس عند مستوى 15105 دولارات للطن.